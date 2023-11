A szankciók ellenére több mint 7 ezer polgári lőfegyver és csaknem nyolcmillió lőszer került Oroszországba az Ukrajna elleni invázió kezdete óta – derül ki a Correctiv német oknyomozó portál vizsgálatából. Ezek kivétel nélkül nyugati gyártók termékei.

Az oknyomozók a Telegram közösségi platform egyik orosz csatornájának bejegyzésére lettek figyelmesek, ahol azt írják:

Új mesterlövész puska-készlet érkezett

A fotókon egy felbontott doboz és egy puska látható, tartozékaival és használati útmutatójával együtt.

Kép: Telegram

A hirdető „The Mile” Oroszországban gyakorlatilag fegyver-webshopként közismert, na meg arról nevezetes, hogy a Wagner zsoldoscsoport is a rendszeres megrendelőjének számít. A fegyver típusa pedig a vadászkörökben itthon is jól ismert Blaser R8 golyós puska, amelyet a Blaser GmbH gyárt Németországban. A fegyver egyébként engedély birtokában Magyarországon is megvásárolható, a belépő szint ára nagyjából 2 millió forint körül van, de egy extrább változatért 4 millió forintot is elkérnek.

A portál egy orosz újságíróval, egy fegyverszakértővel és egy exportadat-elemzővel több hónapon át kutatva megállapította:

az ukrajnai orosz offenzíva kezdete óta a nyugati gyártók halálos lőfegyverei az exportkorlátozások ellenére továbbra is nagy mennyiségben érkeznek Oroszországba.

A fegyverekkel láthatólag szabadon kereskednek: a jelentések szerint nemcsak a zsoldoscsapatok értékesítési portáljain, de láthatóak voltak a moszkvai fegyvervásáron is. A vizsgálat szerint ráadásul más nyugati gyártók fegyverei is fel-felbukkannak: a több között osztrák Glock pisztolyok és az Egyesült Államok „leghírhedtebb” fegyverének számító AR-15 típusú gépkarabélyok, amelyek a német Bundeswehrnél is rendszeresítve vannak.

Így működő szankciók

Joggal merül fel a kérdés, mégis, hogy kerülnek ezek a fegyverek Oroszországba? Érdemes leszögezni, hogy a jelenlegi jogi környezet nem könnyíti meg a német hatóságok dolgát. A Blaser esetében például – hivatalosan – „ártalmatlan” vadász- és sportpuskákról van szó, és maga a gyártó és a forgalmazó is joggal mondhatja, hogy betartja a hatályos törvényi előírásokat.

A vizsgálat készítői megjegyzik, hogy míg az Egyesült Államok jelenleg szigorúan korlátozza a polgári lőfegyverek kivitelét, Németország nem tervez korlátozásokat bevezetni, igaz érdemes azt is hozzátenni, hogy a fegyverek nem közvetlenül onnan, hanem külföldi közvetítőkön keresztül jutnak be az Orosz Föderációba.

A szóban forgó fegyvereknek pedig igencsak hasznát veszik arrafelé. Az orosz kormány évek óta hiába próbálkozik újabb és újabb saját gyártású fegyverek gyártásával, több kísérlet is kudarcot vallott. Ráadásul maguk az orosz katonák számolnak be arról, hogy a nyugati lőszerek is mennyivel jobban működnek. Ezért is tűnik logikusnak, hogy a Wagnerhez hasonló zsoldoscsapatokat elsősorban Nyugatról lássák el munícióval.

Az internetet tanúságai szerint ezek a fegyverek egészen magas szintre is eljutnak:

Dmitrij Rogozsin volt orosz miniszterelnök-helyettes tavaly októberben Donyeckben pont egy Glock pisztollyal és egy cseh gyártmányú AR támadóval pózolt.

Dmitry Rogozin published photos of himself in Ukraine with a Czech V-AR rifle with a PMAG (+ Aimpoint micro T-2 optic?), which he likely borrowed from his SSO PSD, a Glock pistol and a patch that says Cosmos.https://t.co/hdz8PQMlQOhttps://t.co/wZuwEaSAMo pic.twitter.com/oq7FTKbgFm — Rob Lee (@RALee85) October 25, 2022

Sajtóértesülések szerint Jevgenyij Prigozsinnál is egy Glock-ot foglaltak le, amit Szergej Sojgu védelmi minisztertől kapott ajándékba – még mielőtt össze nem különböztek.

Egy mindenesetre biztosnak tűnik: a fegyverek nem közvetlenül a gyártóktól érkeztek Oroszországba – még ha a cégek nem is tűnnek túl közlékenynek. A kutatáshoz 14 olyan társaságot kérdeztek meg, amelyek vadász- és sportfegyverei vagy lőszerei az orosz importstatisztika szerint a háború kezdete óta Oroszországba kerültek. Mindössze hét cég válaszolt kérdéseikre, de a többség azzal hárított, hogy elkötelezettek az adatvédelem mellett, és nem adják ki ügyfeleiket harmadik félnek. Amúgy pedig nem követik a fegyverek útját.

A fegyverek nem is túl rögös útja Oroszországba

Az Európai Unió Statisztikai Hivatala viszont rögzíti az áruk mozgását az EU országaiban. Ott jól látható, hogy hány vadász- és sportfegyver hagyta el Németországot, mikor és milyen irányba.

Ami megdöbbentő, hogy a háború kezdete óta a Németországból exportált sportfegyverek száma ugyan összességében csökkent, de egyes országokban feltűnően nőtt. Az Egyesült Arab Emírségekbe, Horvátországba, Magyarországra, Kazahsztánba, Észak-Macedóniába, Lengyelországba és Üzbegisztánba irányuló szállítások különösen erőteljesen növekedtek 2023 első felében 2019-hez képest. Kazahsztán például 1015 ilyen fegyvert importált Németországból 2023 első felében.

Vajon tényleg ennyi vadász és sportlövő van arrafelé?

– feszegetik a sokakban felmerülő kérdést a cikkben, majd az oknyomozás során arra jutnak, hogy az Oroszországgal egy gazdasági övezetbe tartozó Kazahsztánnak bizonyára nagy szerepe lehet a szankciók hekkelésében.

Visszatérve az R8-as puskákhoz, ezek klasszikus mesterlövész fegyvereknek számítanak, amelyeket bizony katonai célokra is előszeretettel alkalmaznak.

Mindegy ugyanis, hogy szarvast vagy embert lőnek vele, az eredmény egyformán halálos.

Ráadásul a gyártó nem egészen olyan kicsi, regionális, vadászpuskával foglalkozó cég, mint azt a honlapjáról elsőre bárki gondolná. Egy nagyobb vállalati hálózat, a Lüke Ortmeier csoport része. A vesztfáliai Emsdettenben székelő, L&O Holding mögött a két névadó áll, akik meglehetősen ismertek a fegyveriparban: Michael Lüke és Thomas Ortmeier. A hozzájuk tartozó cégek 30 telephelyen gyártanak vadász- és sportfegyvereket, szolgálati pisztolyokat és gépkarabélyokat. A Blaser mellett hozzájuk köthető még a SIG Sauer is.

Utóbbi cégcsoportnak néhány éve meggyűlt a baja a törvénnyel: 2019-ben a kieli megyei bíróság mások mellett a SIG Sauer ügyvezetőit is magas pénzbüntetésre és felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte illegális fegyverexport miatt.

A fegyverek – összesen 47 ezer pisztoly – akkor sem közvetlenül, hanem amerikai kerülő úton jutottak a német exportszankciók hatálya alá tartozó Kolumbiába. Ebben az esetben a bűnügyi nyomozóknak sikerült bebizonyítaniuk, hogy a német gyártó tudta, hogy a fegyverek a drogháborúkkal sújtott Kolumbiába kerülnek.

A Blaser ügyvezető igazgatója a kérdésekre azt válaszolta, hogy nagyon komolyan veszik a szankciókat. Későbbi vizsgálatuk arra jutott, hogy a fegyverek 99 százalékát „Európán belül adták el különböző országoknak és különböző kereskedőknek”. Az orosz fél pedig megbízottak útján tőlük vásárolhatott. A maguk részéről az ukrajnai háború kezdete óta leállítottak minden üzleti kapcsolatot az orosz importőrökkel.

Az oknyomozók vizsgálata nyomán Roderich Kiesewetter, a Bundestag képviselője, a parlamenti ellenőrző bizottság CDU-s alelnöke felszólította a német kormányt, hogy csatlakozzon az Egyesült Államokhoz, és függessze fel a polgári lőfegyverek exportját is – Ukrajna és Izrael kivételével.

Amíg nem zárható ki, hogy ezek a fegyverek vagy fegyveralkatrészek Oroszország kezébe kerülnek, és a nemzetközi jogot sértő agressziós háborúban használják fel, le kell állítani az exportot

– mondta Kiesewetter. Európa és Németország „számos kiskaput hagyott nyitva” a szankciótörvényben, amelyeket sürgősen be kell zárni – fogalmazott.