A februári ipari termelési adat Németországban 2,1 százalékkal haladta meg a januárit, és ezzel már második hónapja tart a fellendülés a gyenge tavalyi év után. Az építőipar közel 8 százalékkal bővült, az autógyártás és a vegyipar által vezetett feldolgozóipar pedig 1,9 százalékkal a német szövetségi statisztikai hivatal szerint. A Reuters által megkérdezett elemzők mindössze 0,3 százalékos bővülést vártak a német iparban.

Az autógyártás 5,7 százalékkal nőtt, a vegyipar termelése 4,6 százalékkal bővült, utóbbi érthető annak fényében, hogy az energiaárak jelentősen csökkentek. Ezúttal nem csak a gáz, de az elektromos áram ára is visszatért ha nem is a 2021 előtti szintre, de nem sokkal magasabbra. Az autógyártás fellendülése a magyar gazdaságnak is jól jön, élénkülhet a hazai feldolgozóipar és az export egyaránt.

Külső tényezők

A januári növekedés 1,3 százalék volt decemberhez képest a német iparban, az elemzők akkor egy százalékot vártak. Hogy a mostani növekedés egy tartósabb fellendülés kezdete, vagy csak egy kisebb visszapattanás, az csak több hónap után fog látszani, ugyanakkor az immár elfogadható szintre visszatért energiaárak nem jelentenek már akadályt. A kínai autóexport csökkenése vélhetően tartós lesz, de általában is igaz a világ nagy cégeire, hogy túl sokat vártak Kínától.

Az is tény ugyanakkor, hogy a német gazdaság a lezajlott recesszió ellenére is magas szinten van, a világ harmadik gazdasága, ilyen szinten nehéz gyorsan növekedni. Ezzel szemben, ha a német gazdaság csak szimplán jó állapotban van, az már elősegíti régiónk gyorsabb növekedését, a gyorsabb felzárkózást. Emellett a tíz éve még válságban lévő mediterrán országok gazdasága már tavaly komoly erőt mutatott, így az eurózóna, illetve az unió egésze a jó német adattal már visszaállhat a növekedési pályára.