Csütörtöktől, január 1-től Bulgária hivatalos fizetőeszköze az euró, az ország lakossága azonban erősen megosztott a kérdésben:

Végső soron jól jár a társadalom azzal, hogy búcsút int a levának?

A Politico helyszíni riportban gyűjtötte össze a bolgárok várakozásait, félelmeit. Első kiszemeltjük zöldségárus, aki a fővárostól 100 kilométerre dolgozik egy kisvárosban. A 73 éves Teofilov úr szerint az emberek hasznára válik a csatlakozás az euróövezethez, hiszen sokkal egyszerűbbé válik a fizetés az összes eurós országban.

Nagyszerű lesz mind a gazdaság, mind a nemzet számára. Utazhatsz, üzletelhetsz, bármit tehetsz, amit csak akarsz, egyetlen pénznem használatával – nincs több gond vagy pénzváltás.

– fogalmazott Teofilov.

Kiemelve, rengeteg bolgár jár át déli szomszédjukhoz, Görögországba, ott csütörtöktől már senkinek sem kell vesződnie a pénzváltással. A zöldséges úrnak egy hiányérzete van, úgy véli, az állam nem tett meg mindent, nem magyarázta el elég részletesen és meggyőzően a lakosság felé, miért fontos és mivel jár az új közös pénz bevezetése Bulgáriában.

Egy 55 éves szófiai orvos viszont erősen kételkedik abban, hogy ez lenne a megfelelő pillanat a csatlakozáshoz. Egyrészt Bulgária jelenleg politikai értelemben instabil, másrészt az eurozóna is komoly problémákkal küzd. Az EU legszegényebb állama pedig aligha lesz a közös problémákra immunis. Petya Spasova sorolja, milyen kockázatokat lát: ukrajnai háború, növekvő adósságállomány számos eurozónás országban, közös hitelfelvétel.

Hozzátette, Bulgária olyan pillanatban vezeti be az eurót, amikor a gazdasági helyzet láttán magasabb megélhetési költségekre kell felkészülni. Sőt – mutatott rá a Spasova – az alapvető élelmiszerek már most észrevehetően drágultak. Szerinte valós veszély, hogy sok bolgár lakos mély-szegénységgel néz majd szembe. Bulgária alig termel valamit, gazdasága a szolgáltatásokra épül – mondja az orvosnő, aki munkahelyén azt tapasztalja, sokaknak az utazási költség előteremtése is problémás, például ahhoz, hogy a fővárosba utazzanak szakorvosi vizsgálatra. Aggódása már szinte extrém, attól tart, hogy visszatérnek a válságos 90-es évek, amikor Bulgária az államcsőd szélén táncolt.

Meglepő módon az 53 éves kamionsofőr is az euró mellett érvelt a Politiconak. Boninski úr tapasztalatból beszél, szerint az euró bevezetése óta mind Görög-, mint Horvátországban emelkedett az államadósság. Emlékeztet rá, a görögöknek hatalmas kölcsönöket kellett felvenniük, hogy megmentsék a gazdaságukat, míg a drachma idején a gazdaság erős és stabil volt. Az euróra váltás után viszont sok nagyvállalat bezárt, az infláció pedig az egekbe szökött.

A teherautó-sofőr az utóbbi miatt különösen aggódik, úgy emlékszik, 5 éve ugyanannyi pénzért vette a cigarettát Szlovákiában, mint otthon. Most viszont nem talál egy csomaggal 5 eurónál olcsóbban. Attól tart, hogy 2026-ban az árak emelkedését nem követik majd a bérek, vagyis nőhet az elszegényedés. Amiért a kormányuk természetesen majd semmilyen felelősséget nem vállal.

A gépkocsivezető úgy véli, az eurót akkor kellett volna bevezetni, amikor a bolgár gazdaság erőre kap és a bérek utolérik az európai átlagot.

Brüsszel fogja megmondani, mit tegyünk, és ő fogja ellenőrizni a költségvetésünket és a kiadásainkat. Mostantól Brüsszel lesz a felelős. Semmi jó nem vár ránk. Az idősek nem fognak tisztességes nyugdíjat kapni, és addig fognak dolgozni, amíg meg nem halnak.

– érvelt Svetoslav Boninski.

A húszéves Natali Ilieva – aki politikatudományt hallgat – viszont teljesen optimista. Arra számít, hogy az euróövezethez való csatlakozás segíti a gazdaság növekedését, és megszilárdítja Bulgária pozícióit Európában. Az átlagemberek dolga különösen az utazásaik során lesz jóval egyszerűbb. Elismeri ugyanakkor, hogy az átmeneti időszak hozhat nehézségeket. Szerinte az államnak kell közbelépnie, ha irreális áremeléseket észlel a gazdaságban. Attól is tart, hogy egyes pártok átpolitizálják majd az euró bevezetését, amivel csak tovább polarizálják a kérdésben egyébként is megosztott társadalmat.