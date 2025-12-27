A H5N1 egy madárinfluenza-vírus típus, ami már régóta a járványügyi szakértők figyelőlistáján szerepel. Az evolúciója óta már több száz millió haszonállatot fertőzött meg, példátlan mértékben terjedt az emlősök körében és hatalmas pusztítást okozott a vadon élő állatok között. Az Egyesült Államokban még a kérődző szarvasmarhákban is megtelepedett, amiről korábban nem is hitték, hogy megtörténhet.

Bár az emberi megbetegedések továbbra is ritkák, a virológusok szerint aggasztó tendencia mutatkozik, az adatok hiányosak és a jövő bizonytalan a vírust illetően – írja a Science Focus.

A H5N1 jelenlegi, agresszív változata 2020 óta terjed robbanásszerűen vadmadarak és baromfik között, és 2024-ben jelent meg a tejelő szarvasmarhákban. Ugyan eddig mindössze 71 igazolt emberi fertőzést regisztráltak az Egyesült Államokban, két halálesettel, a korábbi fertőzések halálozási aránya globálisan 50 százalék volt, ami miatt különösen aggódnak a szakértők.

A veszély a megszólalók szerint két okból nő: egyrészt a vírus genetikai kockadobások révén olyan mutáción eshet át, amely után hatékonyan terjedhet emberről emberre, miközben az immunrendszer számára nagyrészt ismeretlen marad.

Másfelől a vírus egyre több emlősfajt fertőz, így a tehenek mellett rókákat, medvéket és fókaféléket is, ami növeli az esélyét annak, hogy egy emberi influenzavírussal egy gazdatestben keveredve új, jobban terjedő variáns jöhet létre.

Egy indiai csoport modellezési tanulmánya szerint ha létrejönne egy emberről emberre terjedő H5N1-variáns, az elszabadulás megakadályozására mindössze 2-10 észlelt eset jelentene időablakot, ezután a járvány gyakorlatilag fékezhetetlenné válna.

Jó hír azonban a cikk szerint, hogy már léteznek hatékony H5N1 vakcinák emberek és állatok számára is, amelyből az USA több millió dózist halmozott fel, Franciaország pedig két év alatt 96 százalékkal csökkentette a járványkitöréseket.

További bizakodásra adhat okot, hogy a COVID-19 tapasztalatai okán a világ megfigyelési és diagnosztikai szempontból is jóval felkészültebb egy pandémiával szemben, ám a globális átoltottság gyors elérése továbbra is nehéz feladat, és már most jelen van egyfajta antivirális rezisztencia, a szezonális influenza elleni védőoltások pedig alig érnek valamit az influenza H5-törzsével szemben.