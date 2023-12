A feltörés tényét többen a Telex felé is jelezték, aki kezután megkeresték az ügyben az OTP-t. Válaszukban közölték, hogy más, OTP-n kívüli felületekről eltulajdonított felhasználónév/jelszó kombinációkkal próbálkoztak digitális adattolvajok, robotizált módon.

Így pár ezer felhasználói fiókot valóban feltörtek, és a regisztrált e-mail címeket megváltoztatták.

Aggodalomra azonban semmi ok, a pénzintézet szerint az alkalmazásban rögzített bankkártyák CVC kódjainak hiányában nem tudtak a feltört fiókokból fizetési tranzakciókat indítani. Az érintett fiókokat azonnal blokkolták és a helyreállításukról, valamint a szükséges tájékoztatásról hamarosan gondoskodnak.

Hozzátették, a blokkolt felhasználók a bankkártyáikat a Simple rendszerén kívül továbbra is zavartalanul használhatják. Közölték továbbá, hogy a hasonló esetek alapja szerint, ha több digitális felületen ugyanazt a felhasználónév-jelszó kombinációt használják, egy kevésbé védett felületen azt megszerzik az adattolvajok, és máshol is be tudnak lépni vele.

Kiemelték, a Simple feljelenti a bűnözőket és gondoskodik a fiókok visszaállításáról.