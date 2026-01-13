Az OTP arról tájékoztatta ügyfeleit, hogy fejlesztési okokból január 18-án 0 órától hajnali 2:10-ig várható a szolgáltatások szüneteltetése. Ezek pedig a digitális platformokat és az online termékigénylési funkciókat is érintik.

Az alábbi szolgáltatásokban lehet leállásra számítani:

internetbank,

mobilbank,

SingleMarket,

folyószámla,

személyi kölcsön,

áruhitel,

értékpapírszámla.

Az OTP Bank ügyfelei jobban teszik, ha a bankszünnap idejére eső fontos utalásokat vagy online ügyintézést lehetőség szerint előre megtervezik. Bár a leállás éjszaka lesz és csak néhány órát érint, azok számára kellemetlen lehet, akik rendszeresen az online felületeken intézik pénzügyeiket.

Újabb bankleállás, már érdemes készülni rá

Ha többre kíváncsi, itt olvashat tovább. Az Erste Bank bejelentette, hogy januárban rendszerfejlesztési munkálatokat végez, amelyek bizonyos szolgáltatásaikat érintik.