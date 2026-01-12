Egy nyilvános Facebook-csoportban lepődött meg valaki azon, hogy a rendelése után egy 400 forintos díjat is felszámolt az applikáció a rossz időjárás miatt. Ezt a szolgáltatási díjon felül számolja még fel a Wolt, ami szintén 400 forint, vagyis lényegében megduplázza azt. Erre jön még rá a kiszállítási díj, és esetlegesen a borravaló.

Azonban ez már 2020 februárja óta így van. A Wolt erről egy tájékoztatást is közzétett ugyanekkor, amelyben azt írják, hogy az eső a futár barátja, mivel ilyenkor sokkal több címre számíthatnak, és a borravalók mértéke is nő. Ilyenkor a futárokat esőkabáttal, esőnadrággal is felszerelik.

A fagyos, zord időjárással sok ételfutár most találkozik először. A 24.hu korábbi videoriportjában a futárok úgy nyilatkoztak, a kiszállítás a hó miatt átlagosan 10–20 perccel hosszabb, de a megrendelők többsége ezt megértéssel fogadja.