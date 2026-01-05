„Magyarország úgy döntött, hogy újraépíti a kapcsolatait, az együttműködését Venezuelával, méghozzá gyorsan, az elsők között, hogy ebből hazánk minél többet profitálhasson” – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bő két éve, 2023 novemberében Caracasban.

A tárcavezető a magyar-venezuelai kapcsolatok stabil alapjait méltatta, és arra emlékeztetett, hogy a második világháború, majd az 1956-os forradalom után is magyarok tízezrei menekültek Venezuelába, ahol sok segítséget kaptak az életük újrakezdéséhez – így napjainkban is mintegy háromezer magyar származású ember él az országban, ami a térség harmadik legnépesebb közösségének számít.

Kapcsolódó Alágyújtott a piacoknak a venezuelai katonai akció

A miniszter akkor elmondta azt is, hogy

Venezuela rendelkezik a világ legnagyobb kőolajkészletével, és a magyar technológiák javíthatnak a kitermelés hatékonyságán, ezért a látogatásra elkísérték a Mol képviselői is.

Emellett a dél-amerikai ország növeli a földgázkitermelését is, és erős az európai érdeklődés az LNG importja iránt, ezért az MVM képviselői is elkísérték Szijjártót Caracasba, akik szakmai egyeztetéseket kezdtek a behozatal lehetőségeiről.

Szijjártó Péter egyébként akkor találkozott Venezuela elnökével, Nicolás Maduróval is:

Viszont a tárgyalásoknak nem sok eredménye lett, azóta lényegében semmi sem történt – legalábbis a statisztikai hivatal adataiban nem látni nyomát a magyar-venezuelai külkereskedelmi kapcsolatok felfutásának.

A két ország közötti külkereskedelmi kapcsolatok eleve viszonylag kicsik és korlátozottak voltak, és a dél-amerikai ország – értelemszerűen – nem tartozik Magyarország legjelentősebb külgazdasági relációi közé – mind mennyiségben, mind intenzitásban. Ugyanakkor, ahogy azt fentebb is látni, vannak kereskedelmi és politikai „érintkezések”, főleg energia- és ipari érdeklődés mentén.

A külkereskedelmi termékforgalom marginális Magyarország és Venezuela között. A magyar export Venezuela felé 2024-ben mindössze 465,4 millió forint volt, míg az import még ennél is kevesebb volt, csak 20,6 millió forintot tett ki – az elmúlt időszakban volt olyan év is, amikor az 1 milliót sem érte ez el, ugyanakkor a 2010-es években a kivitel volt 16 milliárd forint felett is, ami rekord a két ország között.