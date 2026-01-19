Sok-sok év után jelent meg Magyarországon egy új, egészségügyi szakmai irányelv a császármetszésről. Az Egészségügyi Közlönyben tavaly október végén tették közzé a klinikai egészségügyi protokollt, ami három évig érvényes.
Tavaly februárban írtunk arról, hogy több mint tíz éve lejárt Magyarországon az az irányelv, hogy mikor kell császármetszést végezni egy szülés során.
A hazai számok sokkolóak, hiszen az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakértői ajánlását – ami szerint a császármetszések arányának 15 százalék körül kellene alakulnia –, Magyarország két és félszer túllépi, az OECD országok rangsorában is az elsők között állunk a császármetszések száma alapján.
A WHO adatai szerint ma világszerte három szülés közül egy végződik császárral, Magyarországon pedig az arány ennél is magasabb: az országos átlag meghaladja a negyven százalékot is. Ez a szám önmagában is jelzi, hogy nem pusztán egyéni klinikai döntésekről, hanem rendszerszintű folyamatról van szó, amely szakmai, társadalmi és egészségpolitikai kérdéseket egyaránt felvet.
Magyarországon majdnem minden második szülés császármetszéssel végződikA Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) legutoljára publikált adatai szerint 2024-ben 71 701 szülésből 29 821 végződött császármetszéssel, ez a szülések 41,59 százalékát jelenti. Az adatok nem biztatóak, 2015-ben a szülések 38,46 százalékánál volt szükség hasi műtétre és kilenc éve a hazai császármetszések aránya folyamatosan emelkedik. A Honvédkórházban 2024-ben a szülések 55,6 százaléka, a Semmelweis Egyetemen 56,4 százaléka, a Kiskunhalasi Semmelweis Kórházban pedig a terhességek 52,6 százaléka végződött császárral.
Császár vs. természetes szülés
A császármetszés körül számos tévhit él. A beavatkozás sokak szemében kiszámíthatóbbnak, biztonságosabbnak, sőt „korszerűbbnek” tűnik, mint a hüvelyi szülés. Ezzel párhuzamosan a döntéshozatal során egyre gyakrabban jelennek meg szubjektív szempontok: jogi kockázatoktól való félelem, intézményi rutinok, vagy akár társadalmi elvárások. Mindez oda vezethet, hogy a császármetszés olyan esetekben is választott szülési móddá válik, amikor orvosi szempontból nem ez lenne az anya és a magzat számára legkedvezőbb megoldás.
A feleslegesen elvégzett műtétek azonban rövid és hosszú távon is többletkockázatot hordoznak, ezért alapvető érdek, hogy a császármetszésre csak indokolt esetben kerüljön sor.
Kapcsolódó
A hazai helyzetet tovább bonyolítja, hogy a korábban létező, a döntési folyamatot szabályozó protokollokat miniszteri rendelet hatályon kívül helyezte, és azóta átfogó egészségügyi szakmai irányelv nem jelent meg ezen a területen.
A tavaly októberben megjelent új irányelv célja az, hogy egyértelmű, rangsorolt ajánlásokkal segítse a klinikai döntéshozatalt, és visszavezesse azt a tudományosan megalapozott keretek közé.
A szülészeti gyakorlat változásai mögött demográfiai tényezők is állnak. Magyarországon az ezredforduló óta csökken a gyermekvállalási kedv, a nők az első gyermeküket már nem huszonéves korban, hanem 30-40 éves kor környékén vállalják.
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint Magyarországon 2025-re a termékenységi ráta 1,31-re zuhant, 1974-ben még 2,2 volt, azóta gyakorlatilag folyamatosan csökken.
Mára a terhesgondozás fejlődése lehetővé teszi, hogy korábban kontraindikációnak számító anyai betegségek mellett is vállalható legyen a terhesség, ez azonban együtt jár a terhespatológiai kórképek gyakoribb előfordulásával. Például a lombik eljárások során az ikerterhességek számának növekedése tovább növeli a szövődmények kockázatát, ami sok esetben óvatosabb, defenzív orvosi magatartást eredményez.
Útmutatás mindenki számára
Ezzel párhuzamosan a társadalom elvárásai is átalakultak. A „modern” szülészettel szemben egyszerre jelenik meg az igény a maximális biztonságra, a fájdalommentességre és a kiszámíthatóságra.
A császármetszés sokak számára elfogadott, sőt kívánatos szülési móddá vált. Nem meglepő tehát, hogy mára a császármetszés a világ leggyakrabban végzett sebészi beavatkozása lett – írják a szakmai irányelvben.
A magas császármetszések aránya új követelményeket is támaszt az ellátórendszerrel szemben. Az egészségügyi szakmai irányelv nemcsak a szülész-nőgyógyászok és a társszakmák – aneszteziológusok, neonatológusok, gyermekgyógyászok – számára kíván gyakorlati útmutatást adni, hanem a szülésznők, védőnők és ellátásszervezők számára is.
Emellett fontos cél, hogy a várandós nők és családtagjaik közérthető, szakmailag megalapozott tájékoztatást kapjanak, amely segíti őket az orvossal közösen meghozott, felelős döntésekben.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!