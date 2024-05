Morgan Spurlock, a dokumentumfilmes, aki 2004-es Oscar-díjra jelölt Super Size Me című filmje forgatásán egy teljes hónapon át csak a McDonald's-ban evett, 53 éves korában rákos megbetegedésben elhunyt.

„Morgan oly sokat adott művészetével, ötleteivel és nagylelkűségével. A világ egy igazi kreatív zsenit és egy különleges embert veszített el. Nagyon büszke vagyok, hogy együtt dolgozhattam vele" – mondta testvére, Craig Spurlock egy közleményben.

Morgan Spurlock egyik napról a másikra szenzációvá vált a független filmesek világában, amikor megjelent a Super Size Me. Ismertsége csak tovább nőtt, amikor hat héttel a film bemutatása után a McDonald's megszüntette a szuper méretű adagokat – írja a Business Insider.

Vidám személyiségének és annak köszönhetően, hogy nem félt ellentmondásos témákat felvállalni, Spurlock gyorsan a dokumentumfilmes tér aranykorának egyik főszereplőjévé vált a kétezres évek elején.

A Super Size Me-t olyan dokumentumfilmek követték, mint a Hol az ördögben van Osama Bin Laden? (2008), a The Greatest Movie Ever Solded (2011), valamint a One Direction zenekarról szóló This Is Us (2013) című dokumentumfilm.

A Warrior Poets nevű produkciós cégén keresztül tucatnyi dokumentumfilmet rendezett vagy készített a mozivászonra vagy a televízió számára, köztük a CNN Morgan Spurlock Inside Man című doku-sorozatát, amelyben a fegyverkorlátozástól az idősgondozásig mindent vizsgált. A sorozat 2013-2016 között futott.

2017 végén, a #MeToo mozgalom csúcspontján Spurlock a következő szavakat tweetelte: „A probléma része vagyok.”

Ez a bejegyzés egy olyan levélre utalt, amelyben Spurlock bevallotta, hogy a múltjában többször is szexuális visszaélést követett el. A rendező levele szerint egy nő nemi erőszakkal vádolta meg őt az egyetemen, munkahelyi szexuális zaklatásos ügye is volt, továbbá hűtlen volt korábbi feleségeihez és barátnőihez is.

A tweet után néhány nappal a Warrior Poets bezárta kapuit, a YouTube pedig lemondott a Super Size Me 2 című filmről, amelyben Spurlock a Big Chickenre és a népszerű csirkés szendvicsüzlet sötét oldalára koncentrált volna.

A Business Insider annak idején Manhattanben találkozott Spurlockkal egy csirkés szendvicsboltban, ahol a filmet népszerűsítették. Ez volt józanságának a 641. napja. A múltban elkövetett hibáin és azon gondolkodott, hogy mit hozhat még a jövő számára:

„Határozottan más ember vagyok, mint másfél évvel ezelőtt, mások a prioritásaim. A vállalat olyan volt, mint egy gépezet: 65 ember, havi 55 000 dollár bérleti díjat fizetünk. Annyi mindent kellett tennünk, hogy a vonatot folyamatosan a síneken tartsuk. Most, hogy olyan helyen vagyok, ahol 15 évvel ezelőtt voltam, bármit megtehetek.”