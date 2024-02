Február 1-én hozta nyilvánosságra a Randstad a „HR Trends 2024” kutatás első részleteit. A több mint 350, különböző iparágban működő hazai vállalat felsővezetőinek megkérdezésével zajlott kutatás második részéből most fény derült a cégek béremelési terveire, a home office elfogadottságára, illetve hogy továbbra is a fizetés teszi-e vonzóvá a cégeket.

Az elhúzódó és a vártnál nagyobb mértékű inflációs hatások miatt 2023-ban a cégek az eredetileg tervezettnél nagyobb mértékben emelték a fizetéseket.

11-15 százalékos béremelést a vállalatok 42 százaléka tervezett, végül 48 százalékuk valósított meg ekkora mértékű emelést, 16-20 százalékos emelést 3 százalékkal többen hajtottak végre, mint terveztek, és azok aránya is nőtt 3 százalékkal 4 százalékra, akik több mint 20 százalékkal emeltek.

Ennek hatására a cégek magabiztosabbak a versenyképességüket illetően: a felmérésben részt vevő cégek összesen 82 százaléka véli úgy, hogy a piaci átlagnak megfelelő mértékben vagy az átlag felett fizetnek a dolgozóiknak. A tavalyi évhez hasonlóan 12 százalék gondolja úgy, hogy magasabb fizetést kínálnak a piaci átlagnál, 70 százalék nyilatkozott arról, hogy az általuk kínált fizetés versenytársaikhoz hasonló, és 16 százalékra csökkent azoknak a száma, akik úgy gondolják, alacsonyabb fizetést kínálnak.

Baja Sándor, a Randstad Hungary ügyvezetője szerint a cégek legnagyobb kihívásának jelenleg az új- és meglévő kollégák bérigényének menedzselése számít, ami a bevételvárakozások tükrében nem meglepő. 2024-ben a HR Trends kutatásban részt vevő cégek csupán 45 százaléka számít árbevételének növekedésére, mégis 97 százalékuk tervez fizetésemelést, döntő többségük (81 százalék) egy lépésben.

A vállalatok több mint fele (56 százalék) 6-10 százalékos béremelést kíván végrehajtani a tehetségek bevonzása és megtartása érdekében. A Randstad Hungary social media felméréséből azonban az derült ki, hogy ez elmarad a munkavállalók várakozásaihoz képest, a munkavállalók csupán 8 százaléka lenne elégedett ekkora mértékű fizetésemeléssel.

A dolgozók többsége a 10-20 százalékos emelést tartja reálisnak, negyedük pedig ennél is nagyobb emelésre vágyik. A felmérésben részt vevő cégek béremelési tervei nem találkoznak ezekkel az elvárásokkal: a vállalatok közel harmada (30 százalék) tervez 11-15 százalékos emelést és csupán 4 százalékuk 16-20 százalékos emelést.

Jó pénz, rugalmas munkaidő és magánélet

A szállítmányozás-logisztika, a HORECA, valamint az pénzügyi szektorban a legmagasabb azoknak a cégeknek az aránya, akik az átlagos 6-10 százalék helyett 16-20 százalékos fizetésemelést terveznek.

A kutatásban részt vevő vállalatok egyértelműen úgy gondolják, hogy a versenyképes fizetés és a munkavállalói juttatások tesznek egy munkahelyet vonzóvá.

Ennek súlya 94 százalékra emelkedett tavaly óta, emellett a rugalmas munkaidő (73 százalék) és a munka-magánélet egyensúlyának biztosítása (72 százalék) van a vonzó munkahely első három jellemzője között.

A cégek által felkínált juttatások hasonlóan alakulnak, mint korábban. A pénzügyi juttatások között a mobiltelefon, az egyéni, teljesítményalapú bónusz, a parkolóhely biztosítása és az utazási költségek megtérítése vezet. A nem pénzügyi juttatások között pedig a tréningek, az otthoni munkavégzési lehetőség, valamint a rugalmas munkarend áll legelöl.

A kutatásban részt vevő HR döntéshozók 86 százaléka számolt be arról, hogy a munkavállaló azért mond fel, mert máshol jobb ajánlattal várják. A karrierfejlődési lehetőség is befolyásoló tényező, a válaszadók 49 százaléka szerint ennek hiánya is válóoknak számít.

A rugalmas munkavégzési formák ma már komoly dolgozói elvárásként jelennek meg, azonban itt is komoly érdekütközés tapasztalható a két oldal között.

A legjellemzőbb a heti 2-3 nap home office, de összességében kevesebb napot tölthetnek otthoni munkavégzéssel a dolgozók 2022-höz képest.

A legfrissebb adatok szerint csupán a cégek 17 százaléka ajánl heti 3 nap home office lehetőséget a 2022-es 27 százalék helyett. A teljesen rugalmas munkavégzést ajánlók aránya 12 százalékra csökkent, ugyanakkor a home office-t eltörlők aránya 11 százalékra emelkedett, továbbá a korábbi 10 százalék helyett ma már a cégek 19 százaléka várja el, hogy minimum egy napot az irodában töltsön a dolgozó.