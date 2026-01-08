Extrém hideg időjárás és erős hófúvás várható a következő napokban országszerte, miközben a kormány továbbra sem hoz valódi, azonnali segítséget a rászorulóknak – írta Facebook-oldalán Magyar Péter. A politikus a mai kormányinfó előtt több konkrét kérdést is megfogalmazott, amelyek szerinte életeket menthetnek meg a rendkívüli hideg idején.

A Tisza Párt elnöke szerint a „szokásos kormányzati látványpékség” helyett most gyors és emberséges döntésekre lenne szükség. Ennek részeként arra vár választ, hogy a kabinet megduplázza-e azonnali hatállyal a 2019 óta változatlan, 5 milliárd forintos szociális tűzifa-keretet, amely sok rászoruló család számára az egyetlen esélyt jelenti a fűtés biztosítására.

A politikus azt is felvetette: megnyitja-e haladéktalanul a kormány a közintézményeket az utcán élő honfitársaink ezrei előtt, mivel – állítása szerint – a hivatalos kommunikációval szemben a hajléktalanellátó rendszerben jelenleg sincs elegendő férőhely.

Emellett rendkívüli munkaszüneti nap elrendelését is sürgeti január 10-re,

tekintettel az extrém időjárási körülményekre és a közlekedési, valamint munkavégzési kockázatokra.

Magyar Péter posztjában éles kritikát fogalmazott meg a kormány költekezésével kapcsolatban is. Úgy fogalmazott: az Orbán-kormány egyetlen hét alatt többet költ „aljas hazug propagandára”, mint amennyi egy év alatt jut több tízezer rászoruló család tűzifára. Kiemelte, hogy a tűzifa ára 2010 óta a háromszorosára nőtt, miközben 27 százalékos áfa terheli, ami tovább nehezíti a legszegényebbek helyzetét.

Az ellenzéki politikus arra is emlékeztetett, hogy évente több száz ember fagy meg Magyarországon, sokan közülük a saját otthonukban, fűtés nélkül. Szerinte mindez nem természeti csapás, hanem politikai döntések következménye.

„Elég a hazugságokból és a látványpékségből! Valódi és emberséges döntéseket, most!” – zárta bejegyzését Magyar Péter, aki szerint a kormányinfón végre nem kommunikációs paneleket, hanem egyértelmű válaszokat vár az ország.