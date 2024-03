Februárban bővült a kínálat az eladó lakóingatlanok piacán havi és éves összevetésben, miközben a kereslet is jelentősen nőtt – közölte saját adatai alapján az ingatlan.com pénteken az MTI-vel.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője ismertette: februárban több mint 260 ezer érdeklődés érkezett eladó lakások és házak iránt, ami 25 százalékkal több, mint tavaly ilyenkor. Ebben a lakáshitelkamatok csökkenése is szerepet játszik, a héten pedig tovább csökkent az alapkamat, ami szintén hozzájárul az alacsonyabb kamatkörnyezethez.

A megfizethetőbb lakáshitelek azért is fontosak a vevők számára, mert a csok plusz elindulása mellett azok a vásárlók is bátrabbak lehetnek, akik piaci alapú hitelből finanszíroznák a költözést. Nemcsak éves összevetésben, hanem januárhoz képest is erősödött a kereslet 3 százalékkal.

Látványosan bővült a kínálat is

A kereslet élénkülésével párhuzamosan a kínálat is bővült: idén februárban januárhoz képest 8 százalékkal több hirdetést adtak fel a tulajdonosok és ingatlanközvetítők. Az eladó lakások és házak kínálata 146 ezerre bővült, ami éves szinten 11 százalékos növekedés.

Csongrád-Csanád vármegyében több mint 80 százalékkal nőtt a kereslet tavaly februárhoz képest,

ami elsősorban a kínai autógyár, a BYD Szegedre tervezett beruházásának köszönhető. Emellett Komárom-Esztergom, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 37-46 százalékkal fokozódott a kereslet az ingatlan.com felületen meghirdetett ingatlanok iránt.