A Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar (BGE KVIK) „Magyar sörkultúra” tantárgya keretében a hallgatók saját sört is készítenek félévről-félévre. A kurzus résztvevői saját receptjeiket a One Beer gerilla sörfőző által javasolt sörtípusokban alkotják meg. Ezután el is készítik saját sörüket az egyetem tankonyhájában, majd be is mutatják azt az egyetemi és a kari vezetőségnek, amit zsűri pontoz.

A BGE első söre egy feketebodzás gose lett, amely a benne található ásványi anyagoknak köszönheti izgalmas, sós mellékízét és látványos kék színét.

Az egyetem közleménye szerint a terméket a hallgatók a One Beer csapatával közösen fejlesztették tovább, hogy végül piacra dobják a BGE első sörét, melyet az egyetemi közösség 2023 őszén kóstolhatott meg. 2024 év elején elkészült a második sörkülönlegesség is, amely egy ananászos cold brew coffe milk stout lett.

A gyakorlatból lehet a legjobban tanulni

„A projekt célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a kisüzemi sörkészítés minden szakaszába, a tervezéstől kezdve egészen az értékesítésig” – mondta Csulak Gergely, a BGE KVIK Vendéglátás Tanszék mesteroktatója. „

Így a sör megalkotásán túl el kell nevezniük a produktumot, arculatot kell tervezniük hozzá, és kalkulálniuk kell a termék bruttó eladási árát. A kurzus elvégzésével tehát valós, kézzelfogható tapasztalatokat szerezhetnek egy termék piacra kerüléséről.

A BGE sörkülönlegességeit a VIII. Indoor Sörfesztivál mellett az egyetem alumni rendezvényén, a BGE Alumni Festen is megkóstolhatják az érdeklődők.