Kritikus szintre került a forintárfolyam: az euró elérte, és kevéssel meghaladta a lélektani szempontból kritikus árfolyamot. Ez utoljára akkor fordult elő, amikor a 2022-es energiaválság idején tapasztalt összeomlásból állt talpra a hazai deviza, és azóta úgy tűnt, hogy bő 5 éves gyengülő trend után ismét stabillá válik. Ez a vélekedés most megdőlhet, ráadásul úgy, hogy ez az Európai Unió még létező különálló valutái közül egyedül a forinttal történik.

Nem foghatjuk a nemzetközi helyzetre

Ebből a tényből máris következik, hogy ezúttal nem fogható külső eseményekre a folyamat: a közel-keleti háborús helyzet az olaj árát érthető módon megemelte, de térségünk devizái nem mutatnak a forintéhoz hasonló állapotot. Valamelyest ugyan gyengültek szeptember vége óta, de ezt egy olyan szűk sávon belül tették, amit észre sem lehet venni még 1-2 hónapos távon sem, míg a forint ezzel közel 2 éves mélypontra került.

Kapcsolódó Komoly veszély leselkedhet a forintra

Az okot így házunk táján kell keresni, és nem is túl nehéz megtalálni. A fizetési mérleg ugyan továbbra is többletet mutat, de ebből hiába keletkezne a piacon eurótöbblet: a forint kínálata ennél mégis nagyobb. Ez pedig elsősorban bizalmi kérdés lehet: a költségvetés egyensúlyba kerülése egyelőre nem látszik, a gazdasági növekedés ugyancsak nehezen indul, az ipari termelés egyenesen csökkent.

Uniós pénzek

Ezek a tények önmagukban még mindig nem idéznek elő árfolyamgyengülést önmagukban, hisz ez pozitív folyó fizetési mérleg mellett nem lenne olyan vészes helyzet. Ami elriaszthatja mind a külföldi befektetőket, mind a hazai befektetőket, az a tény, hogy nem is látszik, hogyan fog ez változni. Döntően fontos tényező lenne az uniós pénzek hazahozatala, de erről mintha letett volna a kormány. Ez önmagában megroppantja a bizalmat, pláne, hogy látszik: a gazdaság csak nem akar beindulni ezen források nélkül, szükség lenne rájuk.

Technikai tényezők

Mindemellett igen komoly technikai szint is veszélyezteti a forint helyzetét: ez pedig maga a kerek 400-as szint az euróhoz képest. Amint a grafikonon is látszik, 2022 vége óta most először zárt heti szinten fölötte az árfolyam, és hét közbeni fölé szúrás is csak 2023 elején volt. Márpedig a 2022-es összeomlást az energiaár-robbanás okozta, amely felforgatta a fizetési mérleget, azóta azonban ez teljesen helyreállt, nem véletlenül többletes újra a fizetési mérleg.

Euró/forint, 3 év Kép: stooq.com

Ilyen körülmények között a válságot idéző forintárfolyam igen rossz üzenet, és érthető, ha sokakat a forintból való menekülésre késztet. Az árfolyam két éves bázisból készül kitörni, amennyiben nem tér vissza gyorsan 400 alá az árfolyam, ami automatikusan újabb eladásokat vált ki. A 4-essel kezdődő euróárfolyam a reménytelenséget jelenti, miközben a forintkamatok folyamatosan csökkennek, így sokak számára nem kompenzálják a hazai valuta gyengülésének további kockázatát.

Jegybanki szerep

A helyzetet az is nehezíti, hogy a kormány a jegybankra hárítja az árfolyam kérdését, noha ő maga döntően befolyásolja azt. Az MNB a tavaszi hónapokban többször kiállt a forint stabilitása mellett, amiből arra következtethetnénk, hogy nem engedi gyengülni, amíg erre lehetősége van. A jelenlegi helyzetben ehhez nem elég a pozitív reálkamat, vélhetően közvetlen beavatkozás sem ártana a piacon.

Nem zárhatjuk ki persze, hogy ez zajlik, és a jegybank vigyáz arra, hogy ne lehessen ezt spekulációra felhasználni, így az árfolyamot rövidebb időre átengedi a 400-as szinten, hogy ne lehessen arra építve kockázatmentes spekulatív pozíciókat nyitni. Ha így van, akkor az árfolyam viszonylag hamar vissza kell térjen 400 alá, függetlenül attól, hogy hol a leggyengébb pont.

Döntő napok elé nézünk

Ezt rövidesen látni fogjuk: ha így van, semmi baj, ha viszont tartós lesz a 400 fölötti árfolyam, akkor a bizalom végképp elveszhet, az út nyitva a spontán euróizáció felé, ahogy azt a jegybank alelnöke nevezte a 2022-es eseményeket értékelve. Nem kizárt, hogy a piac az aranytartalék növelését sem találta igazán jól időzítettnek gyengélkedő forint mellett. Az arany ugyan hosszú távon stabilitást ad, de a hazai devizán rövidtávon nem segít: az árfolyam megtartása a devizatartalék rovására viszont annál inkább, amíg stabilan többletes a fizetési mérleg.