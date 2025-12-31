Több mint tizedével nő 2026-ban a lakáshitelek törlesztésére, valamint a beiskolázásra fordítható egészségpénztári megtakarítások összege is, miután a minimálbér 11 százalékkal nő – erre hívja fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója. Így ez az összeg tovább emelkedhet a 2025-ös rekord után.

Mindez a portál szerint azt jelenti, hogy az egyik elem, a lakáshitel-törlesztés támogatására 322 800 forintos minimálbér mellett 48 420 forint fordítható 2026-tól, ugyanis a mindenkori bruttó minimálbér 15 százalékát fordíthatják erre a pénztártagok. Egyúttal 523 440 forintról 581 040 forintra nőtt a keret, s immár 116 208 forint adó-visszatérítés vehető igénybe.

Az, hogy a lakáshitelek törlesztésére fordítható egészségpénztári megtakarítások maximális havi összege közel ötezer forinttal emelkedett, még többeket ösztönözhet arra, hogy kihasználják ezt a lehetőséget, a pénztári megtakarítások után járó adó-visszatérítésen keresztül jelentős megtakarítást érve el

– fogalmazta meg Barát Mihály.

Emellett a beiskolázási támogatást tekintve az adó-visszatérítés 20 százalékos mértékét figyelembe véve évi 64 560 forint megtakarítást is el lehet érni.

A szakértő elmondása szerint szerint mindkét egészségpénztári szolgáltatás vonzerején nagyot lendített az, hogy megszűnt a 180 napos várakozási idő az egészségpénztári ernyőszolgáltatásoknál. A finanszírozási piac száguldása kapcsán ismertette,

„a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint az Otthon Start hitel megjelenése nyomán októberben majdnem 260 milliárd forint értékben kötöttek új szerződéseket a bankok, és már a tizedik hónap végére megdőlt a tavalyi, egész éves lakáshitel-kihelyezési rekord is”.

A szakújságíró hozzátette, a potenciális kedvezményezetti kör is bővül, mivel a hazai egészségpénztári tagok száma szeptember végére már meghaladta az 1,24 milliót, ez 9 hónap alatt több mint 55 ezer fős növekedést jelent. Emellett az MNB adatai szerint 2025. első három negyedévében 3,4 milliárd forint felett járt az érintett törlesztések értéke, miközben 2024. egészében még éppen 3 milliárd forint felett alakult.

A BiztosDöntés azt írja, egészségpénztári kalkulátoruk és a kasszák honlapjain található tájékoztatók szerint az egészségpénztárak a szolgáltatásaikon is igyekeznek fejleszteni:

az OTP Egészségpénztárnál adott a lehetőség például arra, hogy a pénztártag összekösse az OTP Egészségkártyáját a bankkártyájával, így az egészségkártyás fizetéskor automatikusan a bankkártyáról történik a levonás, ha nincs elegendő egyenleg az egészségpénztári számlán.

A Patika Egészségpénztárnál hamarosan elindul a mobilapplikáció is, amely androidon és iOS-en is elérhetővé válik.

A Prémium Egészségpénztárnál pedig dedikált tagdíjfizetési számlaszámot kapnak a pénztártagok, mellyel a befizetést a pénztár automatikusan azonosítani tudja, és jóváírja az egészségpénztári számlán.