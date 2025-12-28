Nyitott uniós kiírás jelent meg a Déli Körvasút harmadik üteméhez, azaz a ferencvárosi szakasz tervezésére és kivitelezésére. Az ajánlatokat 2026. február 16-ig lehet benyújtani a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztériumhoz. A nyertesnek 44 hónapja lesz a kivitelezésre és a kapcsolódó tervezési feladatokra.

A vg.hu írása szerint a kiírásban az szerepel, hogy a projekt részeként Ferencváros vasútállomás térségében 3,9 vonalkilométeren kapacitásbővítő pályaépítést végeznek, valamint 13,2 kilométer vágányt és több mint 51 vágánykilométer felsővezetéket is építenek.

Ezen felül átépítik az Üllői úti vasúti hidakat, a Gubacsi út fölé pedig új vasúti híd kerül. Emellett három gyalogos aluljáró is épül az Üllői útnál, a Balkán utcánál, valamint a Balkán Parknál.

A projekt magában foglal még vasúti jelző- és távközlési berendezések szerelését, valamint egyéb villamosszerelési munkákat és mérnöki, műszaki tervezési és építésvezetői szolgáltatások teljes csomagját.

A lap felidézi, hogy miután a második ütemben a Ferencváros és Kelenföld vasútállomások közötti részt újítják fel, a harmadik ütemben az úgynevezett bújtatás tervezésre és kivitelezésre több mint 86 milliárd forintot különítenek el, emellett pedig a tervek szerint 58 milliárd forintból új megállót kap a Népliget, a negyedik, környezetrendezési ütemet pedig 20 milliárd forintból folytathatják.

