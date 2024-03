Komoly változásokat hoz az agrárszektorban a klímaváltozás elleni küzdelem, ami a műtrágyapiac szereplőinek is megnehezíti a helyzetét. Nagy sajtóvisszhangot kapott Bige László azon tavalyi megszólalása, hogy az ő ellehetetlenítése miatt vezették be a szén-dioxid kvótára kivetett honi adót. Azonban nemcsak a műtrágyakirály, hanem az egész iparág helyzetét megnehezíti az új szabályokhoz való alkalmazkodás.

Tízmilliárdos pofonok elől térne ki Bige László

Továbbra is lóg a levegőben a Nitrogénművekre kiszabott több mint 11 milliárd forintos GVH-bírság, miközben a Bige László nagyvállalkozó érdekeltségébe tartozó cégcsoport most az ennél is nagyobb, 12-14 milliárd forintra becsült szén-dioxid kvóta adót kerülné meg egy új beruházással.