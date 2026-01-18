Legkevesebb 5000 ember halt meg a mostani iráni tüntetések során – tudósít a Reuters egy iráni tisztviselő hitelesített adataira hivatkozva.

Ugyanakkor a tisztviselő azzal vádolta a „terroristákat és a fegyveres lázadókat”, hogy ők gyilkolják az „ártatlan irániakat”, köztük legalább 500 főt a kormányerők emberei közül.

Ismert, az elmúlt két hétben Iránban széles körű tüntetésekké terebélyesedtek a nagy ütemű pénzromlás és az összeomló gazdaság miatt indult megmozdulások, melyeken ma már egyértelműen a klerikális, vallási uralom megszüntetését követelik, megszabadulva az elnyomó teokratikus berendezkedéstől.

A mostani az ország legvéresebb felkelése az 1979-es iráni iszlám forradalom óta.

Donald Trump amerikai elnök többször is bejelentette, hogy közbelép, ha továbbra is a nyílt utcán gyilkolják a tüntetőket. Majd pénteken a közösségi médiában megköszönte a teheráni vezetőknek, hogy eltekintettek 800 tüntető tervezett kivégzésétől.

Egy nő az iráni nagykövetség előtti tüntetésen, melyen Madridban élő irániak gyűltek össze
Kép: Getty Images / LightRocket, Marcos del Mazo

Egy napra rá Ali Hámenei ajatollah, Irán legfőbb vezetője egy nyilvános beszédben „bűnözőnek” nevezte Trumpot a tüntetők támogatásával Iránnak okozott veszteségek miatt.

Nem fogjuk háborúba sodorni az országot, de nem hagyjuk, hogy a hazai vagy nemzetközi bűnözők büntetlenül maradjanak

– jelentette ki a 24.hu szerint Hámenei, aki elismerte, „több ezer halálesetet” az Egyesült Államokhoz és Izraelhez köthető „terroristáknak és lázadóknak” tulajdonított.

Trump szombaton a Politico magazinnak adott interjújában aláhúzta: „itt az ideje új vezetést keresni Iránban”.

Emlékezetes, az amerikai székhelyű HRANA emberi jogi csoport szombaton közölte, hogy a halálos áldozatok száma elérte a 3308-at, és további 4382 esetet vizsgálnak. Ismertették, több mint 24 ezer letartóztatást erősítettek meg.

