Közzétette az osztrák kormány és Ausztria nemzeti vasúttársasága (ÖBB) vasútfejlesztési terveit. A 67 projekttől az utazási idők jelentős csökkentését és a vasúti közlekedés népszerűbbé válását várják – írja a Magyar Építők.

2040-ig Ausztria jelentősen bővítené és korszerűsítené mind a regionális, mind a nemzetközi vasúti összeköttetéseit.

A közel 70 fejlesztési elképzelés között szerepel Felső-Ausztriában és Bajorországban is jelentős hálózatfejlesztés. Ennek következtében a Bécs és München közötti utazási idő a jelenlegi négyről két és fél órára csökkenne.

A München-Budapest közötti járatok menetideje pedig 35 perccel rövidülne.

Közvetlen vasúti összeköttetés Budapestről a bécsi reptérre

Új nyomvonalat is építenének, ami Budapestről és Pozsonyból is közvetlen elérést biztosítana a bécsi repülőtérhez. A tervek szerint faragnának a Bécs-Budapest menetidőből is, a jelenlegi 2 óra 40 percről, 2 óra 20 percre.

Hasonlóak a célkitűzések Szlovénia és Horvátország irányába is. A fejlesztésekkel háromnegyed órával rövidebb lenne a Graz-Maribor táv megtétele. A tervek érintik Bécs helyi közlekedését is, korszerűsítést és bővítést jelentettek be a bécsi Heiligenstadt és Praterkai közötti vonalon.

A vasútfejlesztés megtérülő befektetés

A projekt költségét 26 milliárd euróra becsülték. Az osztrák kormány álláspontja szerint a fejlesztések megtérülnek, mivel azok új munkahelyeket teremtenek és a jobb, gyorsabb vasúti összeköttetésből minden érintett profitálhat.