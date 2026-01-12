Újabb poszttal jelentkezett Donald Trump ma éjjel. Az amerikai elnök a Truth Social-ön egy olyan hivatalos fotót tett közzé, amely mintha a Wikipédián jelent volna meg és az szerepel a leírásban, hogy
ő Venezuela ügyvezető elnöke, és jelenleg – most januárban – hivatalban van.
A posztban még az is látható, hogy ő az Egyesült Államok 45. és 47. elnöke.
Ez azért érdekes, mert a hivatalos Wikipédia oldalon csak utóbbi látható, a venezuelai elnökségről egy árva szó nincs, tehát minden bizonnyal, ezt az ő social media csapata szerkesztette hozzá.
