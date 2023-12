Svédország is bűnrészes Izrael inváziójában és tömeggyilkosságaiban – állítja a 20 éves svéd klímaaktivista. Greta Thunberg háborús bűnökkel és népirtással vádolta Izraelt a gázai övezetben, és a „megbocsáthatatlan erőszak” megszüntetését követelte, néhány nappal azután, hogy az izraeli erők újraindították a Hamász palesztin fegyveres csoport elleni támadásokat – írja a Politico.

A Hamász által izraeli civilek ellen elkövetett szörnyű gyilkosságok semmilyen módon nem legitimálhatják Izrael folyamatos háborús bűntetteit – fogalmazott a svéd aktivista kedden több lapban is megjelent véleménycikkében.

A népirtás nem önvédelem, és semmiképpen sem arányos válaszlépés

– jellentette ki Thunberg, akit Izraelben azért bíráltak, mert nyilvánosan kiállt a palesztin ügy mellett, és visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint aktivista mozgalma, a Fridays for Future radikalizálódott vagy átpolitizálódott volna.

Bűnrészes volna Svédország is a népírtásban?

„Mindig is az igazságosság mozgalma voltunk. A palesztinokkal és minden érintett civillel való szolidaritás számunkra soha nem is volt kérdéses” – írja Thurnberg. A Fridays for Future Sweden csoport többi tagjával közösen írt szenvedélyes véleménycikkben Thunberg bírálta a svéd katonai együttműködést az izraeli fegyvergyártó cégekkel, ami szerinte Svédországot bűnrészessé teszi Izrael megszállásában és tömeggyilkosságaiban.

Thunberg rámutatott az antiszemita és iszlamofób cselekmények erőteljes növekedésére is világszerte, többek között Svédországban, ahol a szélsőjobboldali Svéd Demokraták vezetője, Jimmie Akesson nemrég mecsetek lerombolását javasolta, és ahol tüntetők egy csoportja izraeli zászlót égetett egy malmöi zsinagóga közelében.

A diszkrimináció minden formáját, beleértve az antiszemitizmust és az iszlamofóbiát is, fenntartás nélkül elítéljük!

– írja Greta Thurnberg.

Múlt héten Izrael felújította offenzíváját a gázai övezetben, miután a zsidó állam és a Hamász közötti tűzszünet összeomlott. Az offenzíva, amelyet válaszul indítottak a Hamász meglepetésszerű támadására, amelyben több mint 1200 ember vesztette életét, eddig több mint 15 ezer palesztint ölt meg a Palesztin Hatóság és a Hamász vezette gázai egészségügyi minisztérium szerint.