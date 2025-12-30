Szíria új korszakot nyitott a pénzforgalomban: eltűntek Bassár el-Aszad megbuktatott elnök családtagjainak portréi a bankjegyekről. A változásról a szíriai állami hírügynökség, a SANA számolt be – írja a gazeta.ru.

Az új bankjegyeken az egykori hatalmi szimbólumok helyét mezőgazdasági motívumok vették át: olajbogyók, rózsák, narancsok és búzakalászok jelennek meg rajtuk, Szíria hagyományos termelését és gazdasági gyökereit jelképezve.

Az új pénzek bemutatásakor a szíriai jegybank elnöke elmondta: átfogó monetáris reform kezdődött az országban. Ennek részeként bevezetik az új szíriai fontot, amely 100 jelenlegi font értékének felel meg. Az új bankjegyek 10 és 500 szíriai font közötti címletekben kerülnek forgalomba január 1-jétől.

Ahmed Huszejn es-Sar szíriai elnök szerint a bankjegyek megújulása a múlt lezárását és egy új fejlődési időszak kezdetét szimbolizálja. A központi bank azt ígéri, hogy az intézkedés növeli a nemzeti valuta iránti bizalmat, és egyszerűbbé teszi a mindennapi pénzhasználatot.