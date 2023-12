ECONOMX KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* KITÖLTÖM *Az átvétel feltétele az economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozó részére ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25% kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

A Szerbia az erőszak ellen nevű mozgalom aktivistái szerdán a belgrádi egyetem filozófiai kara előtt gyűltek össze, amely a szerbiai diáktüntetések hagyományos helyszíne. Itt az egybegyűltek arra szólították fel a hatóságokat, hogy hozzák nyilvánosságra a december 17-én tartott választások választói névsorát.

Az egyik diáktüntető, Ivan Bjelic megafonon keresztül azt jelentette be, hogy az autópálya blokádok december 29-én délben kezdődnek és 24 órán át tartanak. Az akció később ellenzéki tüntetéssé válik Belgrád központjában.

Napok óta tart a felháborodás Belgrádban

Több ezren tiltakoztak vasárnap Belgrádban a december 17-i választások megismétlését követelve: a tömeg be akart törni a városi közgyűlés épületébe is, ezért a rendőrség könnygázt vetett be.

Az ellenzék hat napja tiltakozik, mert meggyőződésük, hogy számtalan csalás és visszaélés történt a szerbiai előrehozott parlamenti és önkormányzati választásokon.

A hivatalos előzetes eredmények szerint Belgrádban az önkormányzati választáson a Szerbia nem állhat meg nevű lista a voksok 39,35 százalékát, míg a Szerbia az erőszak ellen lista a 34,26 százalékát kapta. A mérleg nyelve egy pártfüggetlen civilekből alakult csoport lehetne, ám a Mi - A nép egy hangja listavezetője közölte, nem kívánja egyik oldalt sem támogatni, és úgy vélte, az egész választási folyamatot meg kellene ismételni Belgrádban.

A Szerb Haladó Párt tagadja, hogy bármilyen választási csalás vagy szavazatlopás történt volna.

