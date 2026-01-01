Több tucatnyian meghaltak és mintegy százan súlyosan megsérültek abban a tűzvészben, amely Újév hajnalán pusztított a délnyugat-svájci Crans-Montana síparadicsom egyik bárjában – közölte sajtótájékoztatón Frédéric Gisler, Wallis kanton rendőrfőnöke. A rendőrség a tragédiát balesetnek tekinti – idézi Gislert az MTI.

Stéphane Ganzer, Wallis kanton belbiztonsági minisztere azt mondta: a nyomozás első eredményei és a tanúk beszámolói arra utalnak, hogy a tüzet nem robbanás okozta, szemben azzal, amit korábban egy szóvivő mondott. Beatrice Pilloud ügyész azt közölte, hogy kizárható a szándékosság.

A tűz másfél órával éjfél után keletkezett a Constellation nevű népszerű bárban. A példátlanul súlyos esethez nagyon sok rendőrt, mentőt és tűzoltót kellett a helyszínre küldeni, több helikopter is érkezett, és sok sérültet szállítottak különböző helységek kórházaiba – közölte a rendőrség.

A környék fölött repüléstilalmat vezettek be a mentőhelikopterek forgalma miatt. Szemtanúk szerint a száz kilométerre lévő Genfben az egyetemi kórháznál sűrűn, pár percenként váltották egymást a helikopterek.

A mentésben az olasz hatóságok is részt vettek.