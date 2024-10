A legendás brit rockzenekar, a Pink Floyd beleegyezett, hogy 400 millió dollárért (362 millió euróért) eladja régi katalógusát, valamint a név- és megjelenítési jogait a Sony Music-kal kötött megállapodás részeként – írja a Euronews.

A Financial Times által elsőként bejelentett és a Variety által megerősített szerződés az utóbbi évek egyik legnagyobb és legértékesebb üzlete.

A brit zenekar fő művei közé olyan klasszikus albumok sorolhatóak, mint a „Dark Side of the Moon”, a „The Wall”, a „Wish You Were Here”, az „Animals” és a „Piper at the Gates of Dawn”.

A megállapodás magába foglalja a zenei felvételek jogait, de a dalszerzését már nem, mivel azok az egyes szerzők tulajdonában vannak. A név- és megjelenítési jog magában foglalja a rajongói tárgyak árusítását, a színházi és többszörözési jogokat.

Az üzlet annak ellenére jött létre, hogy a Pink Floyd zenekar tagjai, Roger Waters és David Gilmour évtizedek óta harcban állnak egymással. Gilmour nemrég a Rolling Stone-nak úgy nyilatkozott, a lépés mögött kevésbé a pénzügyi okok állnak, inkább a döntéshozataltól és a vitáktól akar megszabadulni.

A két zenekari tag legutóbbi vitája például akkor robbant ki, amikor Gilmour azt állította, hogy Waters antiszemita. Tavaly nyomozás is indult a gitáros ellen, egy berlini koncerten viselt náci stílusú egyenruha miatt. Waters végül megnyerte a jogi csatát, így nem kellett lemondani a soron következő frankfurti koncertjét.

A Pink Floyd zenei katalógusának eladásáról szóló hír azután érkezett, hogy a Sony az év elején több mint 1 milliárd euróért megvásárolta a Queen katalógusát, és még ennél is többet költött Bruce Springsteen és Bob Dylan katalógusaira.