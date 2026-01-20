Az Ukrán Fegyveres Erők főparancsnoka, Olekszandr Szirszkij egy interjúja során úgy nyilatkozott, hogy Oroszország a csapásmérő pilóta nélküli légi járművek (UAV-ok) gyártásának jelentős növelését tervezi, és célja, hogy naponta akár 1000 drónt vessen be Ukrajna ellen – írja az Index a Defend Express cikke nyomán.

Az ellenség jelentősen növelni kívánja a termelést, hogy naponta akár ezer drónt tudjon bevetni. Ezért mindent meg kell tennünk e tervek meghiúsítására, és olyan veszteségeket kell okoznunk, amelyek arra kényszerítik az ellenséget, hogy feladja az aktív műveleteket és megteremtse a tárgyalások feltételeit. Senki sem tárgyal gyengeségből

– közölte a főparancsnok.

Szirszkij elárulta, hogy Oroszország naponta 404 Sahed típusú drónt gyárt, ez a számot igyekeznek növelni a jövőben. Azt is elmondta, hogy az oroszok idén további 11 hadosztályt akarnak felállítani, ehhez Moszkva 409 ezer ember besorozását fogja alkalmazni.

A jelenlegi helyzet szerint 20 millió olyan ember él Oroszországban, akiket a jövőben mozgósítani lehet, ebből 4,5 millió katona bármelyik percben bevethető,

Szirszkij a drónfölényről kijelentette: „A mennyiség nagyjából azonos. A valódi különbség a minőségben van. A hagyományos drónok terén nekünk van előnyünk, de az optikai kábeles drónok esetében még fel kell zárkóznunk az ellenséghez.”