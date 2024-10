A támadást, ami a Krím-félszigeten található Feodoszija kikötőjét érte, az orosz védelmi minisztérium szerint többek között drónokkal kísérelték meg. A jelentés alapján 21 ukrán drónt sikerült megsemmisíteniük, ebből 12-őt a Krím felett.

Néhány drón, amelyik eljutott az olajterminálig, felvételeket is készített, amelyen jól látható, hogy a célba vet olajterminál több helyen is alaposan megsérült. Még néhány becsapódás helye is jól beazonosítható.

Last night, in occupied Feodosia, drones hit not just a regular oil depot but an important transshipment hub for the Russians — an oil port that can receive tankers with oil products all year round, store them, and supply them throughout the occupied Crimea.

This is a serious… pic.twitter.com/lsyzkJ4o05