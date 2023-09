Amikor Rubens Braz brazil farmer hobbiból csirkéket kezdett tenyészteni, fogalma sem volt róla, hogy húsz évvel később, az új fajtaként, hivatalos elismerésre váró hatalmas szárnyasaival meghódítja nem csupán Brazíliát, de a világot is. A Reuters beszámolója szerint a gigantikus kakasai 120 centiméternél is magasabbra nőnek, és egyenként akár 1,5 millió forintnyi brazil reált is kaphat értük az érdeklődő tenyésztőktől.

Először hobbi volt. Aztán más tenyésztők is érdeklődtek, és ma kereskedelmi tevékenységünk van

– mondta egy interjúban a Goias állambeli farmer, akinek cége, az Avicultura Gigante, még mindig csupán egy kis szereplő Brazília baromfitenyésztő cégei között, saját farmja mintegy 300 értékes madárnak ad otthont.