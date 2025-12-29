Egy ember életét vesztette, három másikat pedig eltűntként keresnek, miután menekülteket szállító csónak süllyedt el a görög Samos szigete közelében - közölte a görög parti őrség.

A hatóságok szerint huszonhat menekült jutott ki a partra a Petalides nevű partszakaszon. Ők szóltak a hatóságoknak arról, hogy több társuk a tengeren maradt, miután a csónak a hajnali órákban elsüllyedt.

Rövid időn belül nagyszabású mentőakció indult. A parti őrség hajói mellett helikoptert, egy magánhajót és szárazföldi egységeket is bevetettek. A keresés során egy nő holttestét megtalálták, a három eltűnt ember után azonban továbbra is kutatnak. A menekültek állampolgárságáról a hatóságok nem adtak tájékoztatást.

Görögország 2015 óta az egyik legfontosabb belépési pont az Európai Unióba érkező migránsok és menekültek számára, azóta több mint egymillióan érkeztek az országba.

A tengeri átkelés ugyanakkor továbbra is rendkívül veszélyes, az elmúlt években sok százan vesztették életüket a Földközi-tengeren.

Az Frontex adatai szerint 2025 első 11 hónapjában a kelet-mediterrán útvonalon 30 százalékkal csökkent az illegális határátlépések száma az előző évhez képest. Idén eddig mintegy 46 200 érkezést regisztráltak a görög vizeken.

Ezzel szemben a Líbia-Kréta útvonal mentén jelentősen nőtt az aktivitás, ezen az útvonalon egy év alatt 272 százalékkal emelkedett az észlelések száma.

A mostani eset újabb tragédiák sorába illeszkedik. December 6-án Kréta közelében 17 holttestet találtak a tengeren, két embert élve mentettek ki. December 8-án Samosnál egy 12 éves fiú halt meg, miután egy embercsempész hajójáról a vízbe kényszerített menekülteket egy hajócsavar eltalálta. Egy héttel később pedig 28 embert sikerült kimenteni, miközben három személy eltűnt, amikor csónakjuk sziklának csapódott ugyanebben a térségben.

A görög hatóságok szerint a térség továbbra is az egyik legveszélyesebb tengeri útvonal Európában - írja az Euronews.