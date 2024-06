Miután Melania Trump az év elején kihagyta férje elnökjelöltségének kulcsfontosságú eseményeit, a volt first lady most újságírói kérdésre elmondta: továbbra is távol marad a nyilvánosságtól.

Leszámítva néhány adománygyűjtő eseményt és a fiúk érettségi találkozóját, valamint a márciusi floridai előválasztást, ahol a férjével együtt szavazott, Melania Trump kerüli a közszereplést – írja az ABC News.

Az Associated Press Trump Mar-a-Lago birtokán szervezett adománygyűjtésén járt részvevőket kérdezett, ám egyikük sem találkozott a volt first ladyvel.

Katherine Jellison, az Ohio Egyetem történelemprofesszora szerint szokatlan, hogy az elnökjelölt felesége ennyire tartózkodik a nyilvános szerepléstől. Melania Trumpra first ladyként is a megszokottnál visszahúzódóbb magatartás volt jellemző.

Az idei előválasztáson Donald Trump első számú republikánus kihívója: Ron DeSantis floridai kormányzó felesége, Casey DeSantis a férjével utazott, interjúkat adott, és megalakította a Mamas for DeSantis nevű koalíciót.

A gyerekek kiálltak Trump mellett

Donald Trumpot azt követően vádolták meg az üzleti nyilvántartások meghamisításával, hogy Stormy Daniels pornósztár azt állította: 2006-ban szexuális kapcsolatot létesített az akkor még üzletemberként tevékenykedő volt elnökkel. Trump és ügyvédje, Michael Cohen a 2016-os elnökválasztási kampány utolsó heteiben pénzt adtak Danielsnek azért, hogy hallgasson az afférról.

Melania Trump nem posztolt semmit a közösségi média oldalán akkor sem, miután 34 bűncselekmény miatt elítélték a férjét.

Ezzel szemben Trump idősebb fiai egyből elhatárolódtak az esküdtszék döntésétől.

A bíróság döntése után Ivanka Trump Szeretlek apa! felirattal posztolt egy fotót az Instagramon, Tiffany Trump pedig a per záróbeszédére is elkísérte az apját.