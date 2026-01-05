Berlin határozottan visszautasította Dmitrij Medvegyev kijelentését, aki szerint Friedrich Merz akár egy, a venezuelai elnök elfogásához hasonló katonai akció célpontja is lehetne. A német kormány fenyegetésként értékelte az orosz politikus szavait, ugyanakkor közölte: nem tartják szükségesnek a kancellár védelmét szolgáló intézkedések szigorítását.

Sebastian Hille helyettes kormányszóvivő hétfőn Berlinben kijelentette: a szövetségi kormány „a lehető leghatározottabban elítéli az ilyen jellegű fenyegetéseket”. Hozzátette, hogy a kancellár biztonságáért felelős szakemberek a világ legjobbjai közé tartoznak, ezért a jelenlegi helyzetben nem indokolt további lépések megtétele.

A vita alapját Medvegyev vasárnapi nyilatkozata adta, amelyet a TASZSZ orosz állami hírügynökségnek adott. Az orosz biztonsági tanács alelnöke a caracasi eseményekre utalva azt mondta: „mindenki számára világos, hogy egyetlen olyan ország sem érezheti magát biztonságban, amely valamilyen formában nem tetszik az Egyesült Államoknak”. Ennek kapcsán Dániát és Németországot is említette, utóbbival kapcsolatban pedig „lehetséges forgatókönyvként” beszélt arról, hogy

a szerinte „neonáci” német kancellárt akár el is lehetne rabolni.

Medvegyev kijelentéseiben azt is állította, hogy Németországban „bőven lennének jogi indokok” egy Merz elleni vádemelésre, mivel – megfogalmazása szerint – a német polgárok „szükségtelenül szenvednek”, ezért egy ilyen lépés „nem okozna veszteséget”. Berlin szerint az efféle retorika elfogadhatatlan, és nem járul hozzá a nemzetközi feszültségek csökkentéséhez.

Az orosz politikus az interjúban kétségbe vonta a Trump-adminisztráció állításait is, amelyek szerint Nicolás Maduro venezuelai elnök hatalomgyakorlása illegitim lett volna. Medvegyev szerint az amerikai fellépés nem felel meg a nemzetközi jog normáinak.

Madurót és feleségét helyi idő szerint szombat hajnalban vették őrizetbe egy amerikai katonai művelet során, majd az Egyesült Államokba szállították. A venezuelai államfőt jelenleg egy New York-i börtönben őrzik, az amerikai hatóságok szerint kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekben való részvétel miatt indult ellene eljárás. Az ügy világszerte heves diplomáciai reakciókat váltott ki, Moszkva pedig élesen bírálta Washingtont.