Nicolás Maduro büntetőeljárás alá vonják az Egyesült Államokban.

A venezuelai elnököt és feleségét egy merész akció során elfogták a Delta Force amerikai különleges erők Caracasban, majd repülővel kivitték Venezuelából.

Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere bejelentette, hogy Maduro ellen most büntetőeljárás indul, valószínűleg kábítószer-kereskedelem vádjával.

Marco Rubio „tájékoztatott arról, hogy Nicolás Madurót amerikai személyzet tartóztatta le, hogy büntetőeljárás alá vonják az Egyesült Államokban”

– írta Mike Lee republikánus amerikai szenátor egy közösségi médiás bejegyzésben.

Venezuelai zászlókat tartó emberek reagálnak a hírre, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok megtámadta Venezuelát és elfogta Nicolás Maduro elnököt Doralban, Miamiban, Floridában, 2026. január 3-án. Kép: Reuters , Marco Bello

Rubio „nem számít további lépésekre Venezuelában most, hogy Maduro amerikai őrizetben van” – tette hozzá Lee.

Nicolás Maduro ellen kábítószer-terrorizmus miatt vádat emeltek New Yorkban, mindössze néhány órával azután, hogy elfogták.

Pam Bondi, az Egyesült Államok főügyésze azt nyilatkozta, hogy Maduro és felesége, Cilia Flores „az amerikai igazságszolgáltatás teljes haragjával” fognak szembenézni „amerikai földön, amerikai bíróságokon”.

„Nicolas Madurót kábítószer-terrorizmus összeesküvésével, kokainimport összeesküvésével, gépfegyverek és robbanóeszközök birtoklásával, valamint gépfegyverek és robbanóeszközök birtoklására irányuló összeesküvéssel vádolják az Egyesült Államok ellen”

– mondta Pam Bondi, The Telegraph tudósítása szerint.

Madurót és feleségét az amerikai különleges erők elfogták, majd ma reggel helikopterrel elhagyták Caracast, miután az Egyesült Államok légicsapásokat mért a venezuelai fővárosra.

Donald Trump korábban szombaton üdvözölte Maduro elfogására irányuló „briliáns hadműveletet”.

Az amerikai elnök ma reggel légicsapásokat hajtott végre Caracas ellen Black Hawk és Chinook helikopterekkel, mielőtt rendkívüli hírt közölt volna, miszerint Madurót és feleségét őrizetbe vették és repülőgéppel elvitték az országból.

A Truth Social oldalon közzétett bejegyzésében Trump közölte:

„Az Amerikai Egyesült Államok sikeresen nagyszabású csapást hajtott végre Venezuela és vezetője, Nicolás Maduro elnök ellen, akit feleségével együtt elfogtak és repülővel elhagyták az országot.”

Hozzátette, hogy sajtótájékoztatót tartanak délelőtt 11 órakor (magyarországi idő szerint 17 órakor szerk.) Mar-a-Lagóban, Floridában.

„Sok jó tervezés és rengeteg nagyszerű, nagyszerű katona és nagyszerű ember” – mondta Trump úr.

A támadásra Donald Trump hónapokig tartó fenyegetéseit és figyelmeztetéseit követően került sor, miszerint intézkedéseket hoz, ha Venezuela nem állítja meg az Egyesült Államok felé tartó kábítószer-csempész hajókat.