Kölcsönös csapkodás, sértések sorozata – nagyjából ez jellemzi ma a magyar és a lengyel diplomáciai viszonyt. Ha arra a kérdésre keressük a választ, hogy mindez hol is kezdődött, érdemes visszamenni időben a tavalyi lengyelországi kormányváltáshoz, ahol bizony fontos szövetségest veszített Orbán Viktor.

Az szinte borítékolható volt, hogy a Donald Tusk vezette kormány merőben más dimenziókban gondolkodik, mint elődje és korántsem lesz felhőtlen a viszony az amúgy régi ismerősök között.

„Ugye nem lehetnek igazak a pletykák arról, hogy Moszkvába látogatsz, Orbán Viktor? Vagy mégis?" – tette fel a kérdést a magyar kormányfőnek Donald Tusk, Lengyelország miniszterelnöke az X közösségi oldalon, amikor még csak a szóbeszéd keringett arról, hogy kijevi látogatása után Vlagyimir Putyinhoz készül a magyar kormányfő.

Majd érkezett a következő lengyel csipkelődés a moszkvai „békemisszióra” válaszul, mondván „van-e valaki, aki nagyobb biztonságban érzi magát Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin háború utáni európai biztonsági architektúráról folytatott eszmecseréje után?" – ironizált a közösségi médiában Donald Tusk.

Is there anyone who feels safer after Victor Orbán’s exchange with Vladimir Putin on the “post-war European security architecture”? History doesn’t repeat itself but it often rhymes.