ECONOMX-KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet, és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* KITÖLTÖM *Az átvétel feltétele az Economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozónak ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25 százalék kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

A döntést a koszovói központi bank közölte szerda este, aminek értelmében azokon a településeken is leállítják a pénzforgalmat, ahol többségében szerbek élnek. Éppen ezért a döntés nagy felháborodást okozott Szerbiában, mivel a koszovói szerbek közel fele dinárban kapja különböző juttatásait, például a nyugdíját, szociális támogatást vagy a fizetését. Ha pedig a jövőben csak euróban fizethetnek, az veszteséget jelenthet számukra.

A pristinai vezetés azzal indokolta a döntést, hogy a szerb dinár a koszovói jegybank megkerülésével, a szerb intézményrendszeren keresztül jut be az országba, emiatt az útja teljesen követhetetlen és könnyen fordítható illegális tevékenységre is. Pristina úgy véli, ilyen úton pénzelték azokat is, akik akik tavaly szeptemberben rendőrökre támadtak rá Banjska közelében.

Aleksandar Vucic szerb elnök úgy nyilatkozott, hogy Koszovó lépése aláássa a brüsszeli közvetítéssel több mint tíz éve zajló párbeszédet a két ország között, a célja pedig az, hogy elűzze a koszovói szerb lakosságot.

Ugyanakkor Miroslav Lajcak, a Szerbia és Koszovó közötti párbeszédért felelős uniós biztos szerint mindkét fél tájékoztatta a pénzforgalom leállításának tervéről. Reményét fejezte ki továbbá, hogy nem mérgesedik el a helyzet emiatt, és a két félnek sikerül békés megoldást találnia. Hozzátette, az EU hamarosan hivatalos állást foglal az ügyben.

Koszovó 2008-ban kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától, de Belgrád ezt azóta sem ismerte el, és továbbra is saját tartományának tekinti a többségében albán lakosságú területet.

(via MTI)