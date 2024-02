Kína és Magyarország a diplomáciai kapcsolatok 75. évfordulóját ünnepli. Ennek alkalmából Vang Hsziao-hsziang közbiztonsági miniszter Orbán Viktorral találkozott a múlt héten.

A találkozó során a miniszter azt mondta, reméli, hogy elmélyítheti a kapcsolatokat Magyarországgal a bűnüldözés és a biztonság terén is – számolt be róla a Reuters a Hszinhua hivatalos hírügynökségre hivatkozva.

Vang a budapesti látogatása során azt is elmondta, reméli, hogy ezek az erőfeszítések a kétoldalú kapcsolatok új csúcspontját jelentik majd a terrorizmus és a bűnüldözés területén.

Ez az együttműködés az 'Egy övezet, egy út' program keretében is növelné a bűnüldözésre szánt kapacitást.

A Hszinhua vasárnapi közlése szerint Vang a látogatása során Pintér Sándor belügyminiszterrel is találkozott és aláírta a bűnüldözési és biztonsági együttműködésről szóló dokumentumokat. Ennek a részletei azonban nem ismertek.

A lap megjegyzi, hogy Magyarországon található a kínai Huawei Technologies anyaországon kívüli legnagyobb logisztikai és gyártási bázisa, dacára annak, hogy az Európai Bizottság korábban figyelmeztetett a távközlési óriásvállalat biztonsági veszélyeire.

Az Euronews korábban arról írt, hogy amerikai szenátorok is ellátogattak Budapestre vasárnap, hogy többek között a svéd NATO-csatlakozás ratifikációjával tárgyaljanak a magyar kormánnyal.

A kabinet azonban nem fogadta a küldöttséget.

Jeanne Shaheen New Hampshire-i demokrata szenátor azonban arról számolt be, hogy „hiányzott a kölcsönös érdeklődés, hogy az Egyesült Államokat, Európát és Magyarországot is érintő kérdésekről beszéljünk.”

Hozzátette, a továbbiakban javaslatokat terjesztenek fel annak érdekében, hogy mihamarabb megtörténjen Svédország felvétele a NATO-ba.

Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter ennek kapcsán egy sajtótájékoztatót arról beszélt, hogy ők semmilyen módon nem akadályozzák a magyar-amerikai együttműködést, ugyanakkor egy szuverén országnak nem érdemes egy másikra nyomást gyakorolni.