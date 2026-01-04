Az éves fizetések alapján az Egyesült Államok válogatottjának tagjai keresik a legtöbbet a februári milánói téli olimpia férfi jégkorongtornáján szereplő csapatok közül.

Bár eddig csak négy – a kanadai, az amerikai, a svéd és a címvédő finn – válogatott hozta nyilvánosságra a kereteket, de az észak-amerikai profiliga (NHL) bérezései alapján lehetetlen, hogy a másik nyolc érdekelt megelőzze az amerikai, a kanadai vagy a svéd alakulatot.

Az amerikai gárda összevont éves keresete 199,3 millió dollár, a kanadaié 181,55 millió dollár, a svédé 157,5 millió dollár, a finné pedig 106,2 millió dollár - derül ki az NHL-es fizetéseket kimutató oldal alapján.

A kanadai átlagot "lefelé húzza" a 19 éves Macklin Celebrini, aki "csak" 975 ezer dollárt kereshet évente, hiszen a szabályok értelmében ennyi lehet a bérmaximuma az első három szezonjában.

A "nagyok" közül még a csehek és a svájciak nem hirdettek keretet, míg az oroszok eleve nem lehetnek ott a nemzetközi tiltásuk miatt. Milánóban szerepel még a szlovák, a német, a lett, a dán, a francia és a házigazda olasz együttes.

Az olimpia férfi tornája február 11-én rajtol, az NHL-esek 2014 után szerepelhetnek ismét.