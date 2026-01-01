Úgy fest, megszületett a megegyezés a labdarúgó NB I-ben szereplő Ferencváros és az AEK Athén között Varga Barnabás átigazolását illetően – írja a görög Sport24 újévi beszámolójára hivatkozva az Index. A görögök szerint a két klub dűlőre jutott egymással, és a magyar labdarúgó-válogatott csatára Athénban folytatja pályafutását.

Szuper átigazolás az AEK Athéntól, olyan futballistát igazol a csapatba, aki tökéletes illik Luka Jovics és Zini játékához is. Varga 185 centi magas, klasszikus befejezőcsatár, aki híres a 16-oson belüli remek befejezéseiről, és különösen a fejesjátékáról – írja a lap.

Az Index megjegyzi, hogy Varga „jó befektetés volt a Fradinak”, ugyanis a 31 éves támadó 2023 nyarán 800 ezer euróért érkezett paksi gólkirályként a Ferencvároshoz, ahol azóta 113 tétmérkőzésen 92 gólból (70 találat, 22 előkészítés) vette ki a részét. Ugyanis a Sport24 úgy tudja, most 4,5 millió euróért, átszámítva mintegy 1,7 milliárd forintért vált klubot Varga, aki 3,5 éves szerződést köt új klubjával.