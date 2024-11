Összekapcsolja Irán a fizetési rendszerét Oroszországéval, vagyis az iráni Setab-hálózatot az orosz Mir fizetési rendszerrel. Ennek köszönhetően a kártyabirtokosok a jövőben fizetni és pénzt felvenni is tudnak majd mindkét ország területén.

Az iráni állami rádió tájékoztatása szerint már két éve megvannak a tervek a fizetési rendszerek összekapcsolására.

Teherán és Moszkva is nemzetközi büntetőintézkedések hatálya alatt áll. Az ukrajnai háború miatt Oroszországot és vele együtt számos orosz bankot is levágtak a SWIFT globális elektronikus fizetési rendszerről, ennek nyomán pedig a két legnagyobb kártyakibocsátó vállalat, a Visa és a MasterCard is kivonult Oroszországból. Iránt már ennél is régebben leválasztották a nemzetközi pénzügyi rendszerről.

Még 2022 novemberében ismerte el az iráni külügyminiszter, hogy drónokat szállítottak Oroszországnak az ukrajnai háború kitörése előtt. Az EU jelenleg 2025 nyaráig beutazási tilalommal és az unióban tárolt pénzeszközeik befagyasztásával szankcionálja Iránt.