Egy nepáli tinédzser lett a legfiatalabb sportoló, aki megmászta a világ 14 legmagasabb hegycsúcsát. A 18 éves Nima Rinji Sherpa szerdán ért fel Sisapangma tetejére, ezzel megjárta a glóbusz összes – a Nemzetközi Hegymászó Szövetség által elismert – 8000 méternél magasabb hegyfokát.

Ezt megelőzően Mingma Gyabu „David” Sherpa birtokolta a legifjabb csúcstartó címet, aki 2019-ben 30 éves korára hódította meg ugyanezeket a hegyeket.

Nima 2022 szeptemberében a 8163 méter magas Manasluval kezdte a föld csúcsaira törő extrém túráját, ezt követően a legmagasabb (a nepáliak körében Csomolungmának hívott) Mount Everest és a legveszélyesebbként számon tartott K2 tetejére tartó utat is teljesítette. Azóta a Nepáli Hegymászó Szövetség is megerősítette a 18 éves férfi rekordját, azonban ezt egyelőre még nem ismerték el Guinness-rekordként, mivel az új eredmények hitelesítése hetekig is eltarthat – írja a CNN.

Tisztelgés a serpák előtt

A fiatal nepáli sportoló az Instagramon emlékezett meg a kihívás teljesítéséről, a posztjában hangsúlyozta, hogy

ez a csúcs nem csak az én személyes utam csúcspontja, hanem tisztelgés minden olyan serpa előtt, aki valaha is mert a számunkra megszabott hagyományos határokon túlról álmodni. A hegymászás több mint munka; ez az erőnk, rugalmasságunk és szenvedélyünk bizonyítéka.

A Himalája magaslatain élő nepáli serpák régóta szolgálnak vezetőként és hordárként, akiknek helyi tapasztalata felbecsülhetetlen értéket képvisel a térségben mászni próbáló külföldiek számára. 1953. májusban váltak világszerte ismerté, miután Edmund Hillary új-zélandi hegymászó egy serpa segítségével érte el a Mount Everest csúcsát.

Nima a #SherpaPower programhoz csatlakozva teljesítette a kihívást és ennek projektnek ajánlotta a rekordját. Az újdonsült csúcstartó szeretné bebizonyítani a „serpák fiatalabb generációjának, hogy felülemelkedhetnek azon a sztereotípián, hogy csak segítő hegymászók, és élsportolóként, kalandorokként és alkotóként is felvállalhatják a bennük rejlő lehetőségeket.”