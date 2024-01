ECONOMX KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* KITÖLTÖM *Az átvétel feltétele az economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozó részére ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25% kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

Az ukrán légierő vasárnap este lelőtt egy orosz A-50-es nagy hatótávolságú radarfelderítő és irányító repülőgépet és egy IL-22-es parancsnoki repülőgépet az Azovi-tenger felett – közölte Valerij Zaluzsnij, az ukrán hadsereg főparancsnoka.

A korábbi jelentések szerint az A-50-es gépet lelőtték, míg az IL-22-esnek valahol Oroszország területén sikerült kényszerleszállást végrehajtania. Az orosz csatornák azt állították, hogy az IL-22-nek sikerült a földet érés, de a fedélzeten sebesültek voltak – írja a Politico.

Jurij Miszjahin ukrán parlamenti képviselő, a parlament védelmi bizottságának tagja további részletekkel szolgált. Elmondása szerint vasárnap este 9 óra körül az ukrán erők két orosz katonai repülőgépre – egy A-50-esre és egy IL-22-esre, amely a radaros gépet követte, mivel mindkettő az Azovi-tenger felett repült – is rálőttek.

Az A-50-est lelőtték, az IL-22M pedig megsérült, de a levegőben volt, és megpróbálta elérni a legközelebbi repülőteret, de az ereszkedés megkezdése után eltűnt a radarról, a Krím-félsziget kercsi térségében – olvasható a nyilatkozatában.

Nagy értékű célpont az A-50

Az orosz távirati csatornák egyelőre megosztottak abban, hogy mi történt Azov felett. Egyesek, mint az orosz repülési blogger és katonai pilóta Fighterbomber meggyászolta a tragédiát, míg az olyan csatornák, mint a Rybar azt mondták, hogy ha a lezuhanás megerősítést nyer, az egy újabb fekete nap lesz az orosz légierő és a légvédelmi erők számára.

Az A-50-es nagy értékű célpont; ez egy négymotoros sugárhajtású repülőgép, amely 360 fokban pásztázó, forgó radarral van felszerelve, amely radarokat és potenciális célpontokat észlel a levegőben és a földön. Tizenöt fős legénységgel rendelkezik. Különböző becslések szerint Oroszország 2022-től 10-12 ilyen radaros géppel rendelkezett. 2023 márciusában ukrán szabotőrök egy drónnal megrongáltak egy A-50-est, amely a belarusz Mahuliscsi repülőterén parkolt.

Ez egy nagy teljesítményű radar, amely 200-400 km-es távolságban képes célpontokat észlelni, mivel egy repülőgép akár 12 km-es magasságba is felviheti. A radar sokkal messzebbre lát, mint a földi állomások – magyarázta a Poilitcónak Vitalij Trubnyikov ukrán repülési szakértő és blogger.

Az A-50-es képes továbbítani a célpontok koordinátáit a vadászgépeknek, amelyek radarja kisebb teljesítményű, és nem lát ilyen távolságokra. Emellett rádióelektronikus felderítést (EPR) is végezhet, például megszerezheti az ellenséges földi radarok koordinátáit. Elektronikus hadviselési eszközökkel is fel van szerelve. Mindezek mellett értékes a speciálisan kiképzett személyzet is, amely képes kezelni ezt a bonyolult és drága felszerelést.