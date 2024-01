Szemtanúk tüzérségi tűzről és légicsapásokról számoltak be az övezet déli részének legnagyobb városából, ahol Izrael szerint a palesztin iszlamista szervezetnek és utóbbi több kisebb szövetségesének a vezetője rejtőzik.

A Hamász egészségügyi minisztériuma szerint az izraeli légicsapások péntek hajnaltól délig hetvenhét ember halálát okozták a Gázai övezetben. A tárca adatai szerint az elmúlt huszonnégy órában 142 palesztin halt meg, és 278 megsebesült, így a több mint három hónapja tartó gázai övezeti háború palesztin halálos áldozatainak száma 24 762, a sebesülteké pedig 62 108.

A palesztin Vörös Félhold szerint többen megsebesültek, amikor az izraeli erők drónokról lőttek az al-Amal kórházban lévő civilekre, illetve a kórház hán-júniszi épületére, ahol számos menekült is meghúzza magát. Támadás érte az egyik menekülteket segítő szervezet központját is.

Mintegy húszezer csecsemő született „ebben a pokolban”, a felfoghatatlannál is rosszabb körülmények között október 7-e, Hamász Izrael elleni terrortámadása óta - mondta pénteken az ENSZ Gyermekalapjának, az UNICEF-nek a szóvivője, Tess Ingram genfi sajtótájékoztatóján.

Enrico Vallaperta, az Orvosok Határok Nélkül (MSF) nemzetközi segélyszervezet egyik orvosa háromhetes gázai övezeti látogatása után pénteken Kairóban általa korábban soha nem látott körülményekről számolt be, túlterhelt kórházakról, gyermekek közelében becsapódó bombákról, és arról, hogy e gyerekeket nem lehet semmilyen óvóhelyre menekíteni.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója bírálta a palesztin területen tapasztalható „embertelen életkörülményeket”. Az övezet 2,4 millió lakosa mindenben hiányt szenved, ráadásul egy hét óta már telefon- és internetszolgáltatás sincs.

A Gázai övezetben a legtöbb ember számára olyan egyszerű dolgok, mint a telefon feltöltése is luxusnak számítanak. A Deutsche Welle az X-re tette ki azt a videót, amiben egy férfi arról beszél, hogy már korán reggel elindulnak, hogy ráamot keressenek ahhoz, hogy a mobiljaikat valamennyire fel tudják tölteni és kapcsolatba tudjanak lépni szeretteikkel, vagy a külvilággal.

Simple things like charging a phone have become a luxury for most people in the Gaza Strip: "Today, it's a dream to fully charge it." pic.twitter.com/h3jxH7nYQP