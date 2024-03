Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

Emmanuel Macron francia államfő a zsidó közösség képviselői előtt ígéretet tett arra, hogy az állam a korábbihoz hasonlóan, „ugyanazzal a határozottsággal és ugyanazzal a hajthatatlansággal” folytatja a küzdelmet az antiszemitizmus ellen, amely az országban a Hamász iszlamista palesztin szervezet október 7-i izraeli terrortámadása óta erősödik.

„Bármikor, amikor az antiszemitizmus legkisebb nyoma is megjelenik, kíméletlenek leszünk, ahogyan mindig is tettük, és ahogyan elődeim is tették. Az antiszemitizmuson keresztül a nemzetet egyesítő alapot támadják” – jelentette ki az államfő a Franciaországi Zsidó Intézmények Képviseleti Tanácsának (CRIF) nyolcvanadik évfordulója alkalmából a francia elnöki hivatalban rendezett ünnepségen hétfő este.

Megnégyszereződtek az antiszemita támadások

Yonathan Arfi, a CRIF elnöke sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az antiszemita cselekmények megsokszorozódtak az október 7-i támadás óta, és a köztársasági modellünket úgy támadják, mint még soha korábban az elmúlt nyolcvan évben. A szervezet összesítése szerint az antiszemita cselekmények száma 1676-ra ugrott 2023-ban, szemben a 2022-es 436-tal.

Yonathan Arfi azt kérte, hogy Franciaország tanúsítson ugyanolyan szolidaritást és bizalmat a terrorizmussal szemben álló izraeli demokráciával, mint ahogyan Ukrajnával teszi Oroszországgal szemben. Aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy Franciaország szigorúbban ítéli el Izraelt, mint más demokráciák a nemzetközi intézményekben.

Az államfő válaszában úgy fogalmazott: Izraelt szeretni, biztonságát akarni nem jelenti azt, hogy egy adott demokratikus kormány minden döntésével egyet kell érteni. „El kell fogadnunk, ahogyan azt a demokráciák lehetővé teszik, hogy hangot adunk nézeteltéréseiknek” – mondta az elnök, ismételten a humanitárius, a háborús és a nemzetközi jog tiszteletben tartását kérve a Gázai övezetben.