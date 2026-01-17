Az Egyesült Államok energiaügyi minisztere, Christopher A. Wright és Robert Fico szlovák miniszterelnök pénteken Washingtonban írta alá azt a kormányközi megállapodást, amely a szlovák polgári nukleáris program terén folytatott együttműködés bővítéséről szól – közölte az amerikai energiaügyi minisztérium, amiről a TASR hírügynökség adott hírt.

A Parameter arról írt, hogy a mérföldkőnek nevezett egyezmény egy új, 1200 megawatt teljesítményű nukleáris blokk megépítését vetíti előre a Jaslovské Bohunice-i atomerőmű területén. A felek szerint a beruházás tovább mélyíti az Egyesült Államok és Szlovákia stratégiai partnerségét, valamint erősíti Európa energiabiztonságát.

A közlemény szerint az egyezmény alapot teremt az Egyesült Államok hosszú távú részvételére a szlovák nukleáris energetikai programban, és lehetőséget biztosít amerikai technológiák bevonására a régió jövőbeli polgári nukleáris projektjeiben.

Robert Fico szerint ez a pillanat egy jelentős mérföldkő a kétoldalú kapcsolatokban, és egyértelmű a jelzés, hogy Szlovákiát és az Egyesült Államokat közös stratégiai gondolkodás köti össze az energetika jövőjéről.

Christopher A. Wright azt fejtette ki, hogy az egyezmény az európai energiabiztonság és szuverenitás megerősítését szolgálja a következő évtizedekben. Hozzátette: az együttműködés támogatja Szlovákia energiaforrás-diverzifikációs törekvéseit.

A tervezett nukleáris blokk több, valószínűleg 15-20 milliárd eurós beruházást jelent az energetikai infrastruktúrába, és Szlovákia történetének egyik legnagyobb fejlesztése lehet.