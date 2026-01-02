Kim Dzsongun újévi látogatást tett a phenjani Kumsuszan Nap Palotájában, ahol az észak-koreai állam korábbi vezetői előtt rótta le tiszteletét. A látogatás azonban most nem csak emiatt kapott figyelmet, ugyanis az állami média képei szerint az elnököt felesége, Ri Sol Ju és lánya, Kim Dzsue is elkísérte, utóbbi először vett részt ilyen nyilvános eseményen a mauzóleumban.

Kim Dzsue az elmúlt három évben egyre gyakrabban jelenik meg az észak-koreai médiában, ami Dél-Koreában és a nemzetközi elemzők körében is felerősítette a találgatásokat arról, hogy ő lehet a Kim-dinasztia következő, immár negyedik generációs vezetője.

A lány feltehetően a 2010-es évek elején született, pontos életkorát Phenjan soha nem erősítette meg.

A mostani megjelenés időzítését többen is tudatos lépésnek tartják. Egyes elemzők szerint Kim Dzsongun a közelgő pártkongresszus előtt fokozatosan építheti lánya politikai szerepét, és a mauzóleumi látogatás ennek egy újabb szimbolikus állomása lehetett.

Más szakértők ugyanakkor óvatosabban értékelik a történteket. Hong Min, a dél-koreai Koreai Nemzeti Egyesítési Intézet kutatója szerint Phenjan elsősorban egy „stabil, egységes család” képét igyekszik közvetíteni, amikor a vezető a feleségével és a gyermekével együtt jelenik meg a legfontosabb állami eseményeken. Ez önmagában még nem jelenti azt, hogy Kim Dzsue lenne a kijelölt utód.

Az állami média beszámolója szerint Kim Dzsue részt vett az idei újévi ünnepségeken is, tavaly ősszel pedig apjával együtt Pekingbe utazott, ami az első nyilvános külföldi útja volt.

Kim Dzsongun rendszeresen felkeresi a Kumsuszan Nap Palotáját kiemelt alkalmakon, ezzel is hangsúlyozva a folytonosságot, hiszen itt nyugszik nagyapja, az államalapító Kim Ir Szen, valamint apja, Kim Dzsongil.

A dél-koreai egyesítési minisztérium nem kívánt állást foglalni Kim Dzsue szereplésével kapcsolatban.

Egy minisztériumi tisztviselő ugyanakkor jelezte, hogy túl korai lenne az utódlásról beszélni, mivel a lány fiatal, és semmilyen hivatalos párt- vagy állami pozíciót nem tölt be.

Elemzők arra is felhívják a figyelmet, hogy Kim Dzsongun más gyermekeinek jövőbeli szerepe sem ismert. Egy nagyjából 13 éves gyermeket nyilvánosan utódként kijelölni egy ilyen rendszerben gyakorlatilag elképzelhetetlen, különösen úgy, hogy még párttag sem lehet - írja a Reuters.