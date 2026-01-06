Az Egyesült Államok visszavonta azt a régóta érvényben lévő irányelvet, amely előírja, hogy minden gyermek kapjon oltást influenza és három másik betegség ellen. Ez az átfogó változás Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi miniszter egyik hosszú távú célját szolgálja – emlékeztet a Reuters.

Közegészségügyi szakértők figyelmeztetnek, hogy

ezek a legújabb korlátozások megelőzhető kórházi kezelésekhez és halálesetekhez vezethetnek.

Az intézkedés, amely eltörli a rotavírus, az influenza, a meningococcus betegség és a hepatitis A ajánlását, és kimondja, hogy a szülőknek konzultálniuk kell az egészségügyi szolgáltatókkal előremozdítja Kennedy kampányát a gyermekkori oltások csökkentésére.

Donald Trump elnök a múlt hónapban sürgette az Egyesült Államokat, hogy „csatlakozzon más fejlett országokhoz” a gyermekeknek szánt oltások számának csökkentésében.

Trump azt nyilatkozta, hogy az új ütemterv „a tudomány aranystandardján alapul”, és az Egyesült Államokat más fejlett nemzetekhez igazítja. A Truth Social platformján közzétett bejegyzésében az elnök gratulált Kennedynek és más egészségügyi tisztviselőknek a változáshoz.

Kennedy, aki oltáskritikusságáról híres, korábban olyan erőfeszítéseket tett, amelyek a COVID-19 és a hepatitis B elleni oltásokra vonatkozó egyetemes ajánlások eltörlését célozták a gyermekek számára, az autizmussal való összefüggésekre hivatkozva, amelyeket a tudósok már többször is megcáfoltak.

A vakcinaszakértők elítélték a változásokat, amelyek szerintük veszélyeztetik az amerikai gyermekeket.

Az amerikai Egészségügyi és Humán Szolgáltatások Minisztériumának két vezető tisztviselője, Martin Kulldorff és Tracy Beth Hoeg felülvizsgálta 20 másik fejlett ország – amelyek mindegyike egyetemes egészségügyi ellátással rendelkezik – oltási protokolljait, és ajánlásokat tettek az amerikai oltási ütemterv módosítására.

Egy jelentésben a HHS azt írta, hogy a kockázat szintje betegségenként és gyermekenként változik.

Kiderült, hogy a 20 vizsgált ország közül

az influenza elleni oltást négy országban,

a hepatitis A elleni oltást pedig csak Görögországban ajánlják általánosan.

A rotavírus elleni oltást a 20 országból 17-ben minden gyermek számára,

a meningococcus betegség elleni oltást pedig 16-ban javasolják.

Mind a négy vakcina megelőzi azokat a betegségeket, amelyek korábban szükségtelen kórházi kezeléseket és haláleseteket okoztak gyermekeknél – mondta Dr. Jesse Goodman, a Georgetown Egyetem professzora és az FDA korábbi vezető tudósa.

Az influenza elleni védőoltások segíthetnek megelőzni az influenza okozta gyermekhalálozásokat, amelyek a CDC szerint 288 gyermek halálát okozták a 2024-25-ös szezonban.

segíthetnek megelőzni az influenza okozta gyermekhalálozásokat, amelyek a CDC szerint 288 gyermek halálát okozták a 2024-25-ös szezonban. A májat megfertőző hepatitis A általában magától elmúlik, de kórházi kezeléshez és élethosszig tartó májkárosodáshoz vezethet.

általában magától elmúlik, de kórházi kezeléshez és élethosszig tartó májkárosodáshoz vezethet. A súlyos hasmenést és kiszáradást okozó rotavírus korábban évente több tízezer gyermeket küldött kórházba, de a védőoltásoknak köszönhetően ez rendkívül ritka eset – mondta Goodman.

korábban évente több tízezer gyermeket küldött kórházba, de a védőoltásoknak köszönhetően ez rendkívül ritka eset – mondta Goodman. Bár az agyhártyagyulladás, az agy bakteriális fertőzése, ritka gyermekeknél, a fertőzöttek mintegy 15 százaléka nem reagál az antibiotikumokra és meghal – tette hozzá a felsorolásban.

A frissített ajánlások fenntartják a 11 betegség, köztük a kanyaró, a mumpsz és a bárányhimlő elleni védőoltásokat, míg másokat vagy a magas kockázatú csoportokra célzottan, vagy a közös döntéshozatal kategóriájába sorolnak – közölte a HHS. A biztosítók továbbra is fedezik az oltási költségeket, kategóriától függetlenül – közölték az HHS magas rangú tisztviselői.

Az új oltási sorozat azt is javasolja, hogy az amerikai gyermekek egyetlen adag humán papillomavírus (HPV) elleni vakcinát kapjanak a kétadagos oltási sorozat helyett, mert a legújabb tanulmányok arra a következtetésre jutottak, hogy az egyetlen adag nem rosszabb hatású, mint a hosszabb oltási sorozat, és megjegyezték, hogy az Egészségügyi Világszervezet is támogatja az egyetlen adagú oltási sorozatot.