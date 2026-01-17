Óvatosságra intette pénteken a Mexikó, Közép-Amerika és Dél-Amerika egyes térségei fölött áthaladó repülőgépeket az amerikai légi közlekedési hivatal (FAA), esetleges katonai műveletekre és a GPS-használatban fellépő zavarokra hivatkozva.

A figyelmeztetésben a többi között név szerint említik Ecuadort és Kolumbiát, valamint hozzáteszik, hogy a figyelmeztetés 60 napra szól.

A mexikói kormány a bejelentést elővigyázatosságnak nevezte, kiemelve, hogy az nem jelent légtérkorlátozást, és nem érinti a Mexikó fölötti légi közlekedést sem.