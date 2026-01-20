Gurdaka (Hurghada) partjain ismét megjelent a veszélyes ragadozó, aminek következtében a Vörös-tenger partjainál lévő város 5 strandját is le kellett zárni – írja az orosz Gazeta.

Az egyiptomi város cápatámadás miatt érintett szállodái a Siva Golden, Serenity Alpha Beach, Labranda Royal Makadi, JAZ Palmariva Beach és Stella Makadi Hotels & Resorts.

Az interneten napvilágot látott egy felvétel is az esetről, amin látszik, hogy a cápa kisebb halakra vadászik. A videót egy orosz turista készítette, aki nem ijedt meg a ragadozótól.

Szergej Muhametov, a Lomonoszov M. V. Moszkvai Állami Egyetem óceánológiai tanszékének vezető tanára azt ajánlotta a nyaralóknak, hogy amikor cápák által gyakran látogatott tengerben fürdenek, folyamatosan nézzenek körül, ellenőrizzék a terepet maguk körül. Figyelmeztetett, hogy a vízből kiálló cápa uszony jelzi, hogy azonnal a part felé kell úszni.

A kutató hozzátette, hogy a cápákat a hirtelen mozdulatok, a vér vagy a hányás szaga vonzza leginkább.

A térségben egyre gyakoribbak a cápatámadások. Legutóbb tavaly szeptemberben kellett kiüríteni Gurdaka strandjait, 2023-ban pedig egy tigriscápa végzett egy 23 éves orosz turistával: