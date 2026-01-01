A hatóságok közlése szerint a lángok röviddel éjfél után csaptak fel, és teljesen elborították az 1872-ben épült templom épületét; mintegy 50 méter magas tornya és tetőszerkezete részben összeomlott. A lángok terjedését segítette az erős szél, amely ráadásul izzó pernyét vitt távolabbra is a környéken. A tűzoltók a reggeli órákra tudták megfékezni a lángokat. A hatóságok tájékoztatása szerint nem sérült meg senki, de a környező épületekben több lakásból evakuálni kellett a lakókat, és mintegy 90 háztartás ideiglenesen áramszolgáltatás nélkül maradt.

A hatóságok szerint az épület már nem menthető meg, szerkezeti kár is érte, és fennáll a további omlás veszélye. A tűz keletkezésének oka egyelőre ismeretlen – írja az MTI.

Ez volt az utolsó szilveszter Hollandiában, amikor még használhattak tűzijátékot a magánszemélyek, idéntől ugyanis ez már tilos lesz. Talán éppen emiatt a korábbi évekhez képest jóval több legális és illegális pirotechnikai eszköz került forgalomba a hatóságok adatai szerint, ami országszerte több tűzesethez vezetett.