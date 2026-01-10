Magyarország városaiban évtizedek óta együtt él a fejlesztési igény és a területpazarlás jelensége: miközben elhagyott ipari területek, üres telkek állnak a települések belső részein, az elmúlt évtizedekben jelentős zöldterületek kerültek beépítésre. Budapesten mintegy 2500 hektár barnamezős terület található, országosan pedig közel 12 ezer hektár – olyan helyszínek, ahol az infrastruktúra nagy része már adott, mégis kihasználatlan.

A BarKA egy nyilvánosan elérhető, digitális térképes adatbázis, amely ezeken a területeken hoz rendet. A rendszer jelenleg több mint 3600 validált barnamezős ingatlant tartalmaz, és felmenő rendszerben, folyamatos adategyeztetéssel bővül. Nem egyszerű lista, hanem közhiteles nyilvántartás: az adatokat az önkormányzatok szolgáltatják, a bekerülésről pedig egységes szakmai szempontok alapján születik döntés.

A BarKA valódi döntéstámogató eszköz. Egy helyen érhetők el a fejlesztésekhez szükséges legfontosabb információk: beépítési lehetőségek, védettségek, infrastruktúra, környezeti adottságok, valamint – akár 2000-ig visszamenően – ortofotók. A rendszer nemcsak megmutatja a lehetőségeket, hanem előre tisztázza a kereteket is.

Ennek egyik kulcseleme az úgynevezett 5 kilométeres szabály: a BarKA-ban szereplő barnamezős ingatlanok öt kilométeres környezetében új beépítésre szánt terület csak korlátozottan jelölhető ki. A rendszer ezt automatikusan megjeleníti, így a tervezés már a kezdetektől átlátható, kiszámítható feltételek között indulhat.

Új szintre emelkednek a város- és ingatlanfejlesztések

A BarKA-ban nyilvántartott területek valós versenyelőnyt kapnak. Ezeken a helyszíneken érvényesíthetők a TÉKA kedvezményes beépítési paraméterei, és a jövőben további gazdasági ösztönzők – akár adókedvezmények – is kapcsolódhatnak a barnamezős fejlesztésekhez. A rendszer így egyszerre szolgálja a beruházói döntések gyorsítását és a kockázatok csökkentését.

Az önkormányzatok számára a BarKA kiszámítható fejlesztési keretet ad: segít kijelölni az elsődlegesen megújítható területeket, erősíti a településképi szempontokat, és támogatja a belső városi megújulást. A lakosság számára pedig átláthatóbbá válik, hol és milyen irányban várhatók fejlesztések, miközben a hangsúly a zöldterületek védelmén és az elhanyagolt területek újrahasznosításán marad.

A BarKA szerves része az építészeti digitalizációs programnak, amelynek keretében a digitalizáció törvényi alapelvvé vált az új építészeti jogszabályi környezetben, kötelezővé tettük a BIM alkalmazását az állami beruházásoknál, a tervbenyújtás digitálissá vált, és létrejött a magyar műemlékek digitális adatbázisa is. Ebben a rendszerben a BarKA a területhasználat és fejlesztés digitális alaprétege.

A barnamezős kataszter elindulása gazdaságfejlesztési, környezetvédelmi és településképi fordulópont: eszköz a beruházóknak, kapaszkodó az önkormányzatoknak, és hosszú távon élhetőbb, fenntarthatóbb városi környezet alapja.